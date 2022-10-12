因應天然氣價格高漲 歐盟尋求聯合計劃達成共識

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7日在捷克出席歐洲政治共同體（EPC）所舉行非正式歐盟27峰會和會議。（路透）

2022/10/12 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲各國因「反俄」導致天然氣供應被削減，價格持續攀升。而冬天即將來臨，歐洲天然氣短缺問題迫在眉睫。歐盟將於當地時間週三（12日）在布拉格舉行歐盟能源部長會議，針對天然氣價格高漲，尋求一項可達成共識的聯合計畫，。

根據《路透》報導，隨著歐洲即將入冬，天然氣短缺的問題迫在眉睫。歐盟將於12日歐盟能源部長會議上針對「如何」、「何時」、「是否」限制天然氣價格的問題，籌劃下一步行動，以抑制飆升的能源價格，並且保護消費者免受物價上漲的影響。一位歐盟高級官員表示，「我們需要找到一個適用於整個歐盟的快速解決方案。」天然氣價格比去年高出近90%，歐盟大多數國家表示希望有一個天然氣價格上限，但此計畫上有分歧，像是歐洲最大的天然氣市場德國表示反對。

請繼續往下閱讀...

上週歐盟領導人之間的會談沒有確認接下來的方向。一位歐盟外交官表示，這些討論「向各個方向進行」，包括對所有天然氣、管道天然氣或僅用於發電的天然氣設置價格上限有眾多選項，尚未達成共識。另一位歐盟外交官表示，領導人會談沒有「統一信號」。

一位歐盟高級官員表示，各國傾向於「伊比利亞模式」，限制用於發電的天然氣價格作為快速解決方案。西班牙和葡萄牙於6月實施該計劃，有助於抑制當地電價，也使其他國家開始支持此計畫。但西班牙的天然氣使用量在該措施下有所增加，有些人擔心可能會增加歐盟的天然氣需求。

歐盟國家已透過緊急能源暴利稅、儲氣罐充裝義務和電力需求限制，來應對能源價格飆升；德國表示將花費高達2000億歐元（約61894億台幣）來保護其消費者和企業免受高昂能源成本的影響，這將使歐盟範圍內措施的壓力增加，引發多國對於國家支持不均衡而強烈反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法