謠言終結站》網傳「黑奴不准用白色琴鍵」 查核中心：錯誤

近日網路瘋傳謠言「福音歌手溫特利•菲普斯稱黑奴不允許使用白色琴鍵」。（圖取自事實查核中心）

2022/10/11 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段影片以「從不知早期黑奴彈鋼琴只能用黑鍵不準彈白鍵，更不知奇異恩典（Amazing Grace）是用黑鍵音譜出來的」為題。對此，事實查核中心11日證實，這則影片為「錯誤消息」。

首先，查核中心以關鍵字溫特利•菲普斯（Wintley Phipps）檢索網路，找到臉書、IG帳號，經比對這些社交帳號照片與傳言影片，可確認影片中的音樂表演者確實是美國黑人福音歌手溫特利•菲普斯。

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查核中心近一步協請兩位音樂專家檢視與解讀片中的黑人靈歌音樂史。台灣神學研究學院基督教研究所教會音樂主任林汶娟、財團法人台北愛樂文教基金會研究發展經理王舒慧兩位專家均表示，溫特利•菲普斯並未如傳言影片中說過「奴隸不允許使用白色琴鍵」。

查核中心以「黑人」、「奴隸」、「鋼琴」等關鍵字檢索網路，找到英國古典樂權威電台Classic FM網站在2022年2月22日發布文章〈對鋼琴家布林德·湯姆·威金斯的剝削，出生於奴隸制度的音樂神童〉，其中指出，美國黑人鋼琴家布林德·湯姆·威金斯生1849年奴隸制度時期，在5歲就創作第一首鋼琴作品《暴風雨》。該文附上後人演湊《暴風雨》YouTube影片，查核中心協請一位鋼琴老師檢視，影片中彈奏《暴風雨》時，雙手都使用了黑琴鍵與白琴鍵。

美國鋼琴家葛瑞（Greg Howlett）曾在官方網站發布〈奇異恩典：揭穿一段神話 〉文章，內容指出，是約翰•紐頓先寫成詩，在1779年出版；1830年代才與現行「New Britain（新不列顛）」曲調一起傳唱，成為如今世人熟悉的奇異恩典一曲。

事實查核中心綜合上述，表示網傳「溫特利•菲普斯稱奴隸不允許使用白色琴鍵」是假借冠名溫特利•菲普斯，其實也沒有「黑人只能彈黑鍵」的說法，特此聲明這是「錯誤消息」。

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