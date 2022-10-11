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    持魚叉下海捕魚遭公牛鯊襲擊！ 他全身血回船「手臂險被扯斷」

    澳洲黑德蘭港（Port Hedland）發生一起公牛鯊襲擊人的案件。（法新社）

    澳洲黑德蘭港（Port Hedland）發生一起公牛鯊襲擊人的案件。（法新社）

    2022/10/11 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲發生一起鯊魚攻擊人事件，1名38歲男子派克（Robbie Peck）7日在黑德蘭港（Port Hedland）近海捕魚時突然遭1隻鯊魚襲擊，導致手臂幾乎快被扯斷，幸好在緊急包紮並送醫之後沒有生命危險，事後派克的4歲兒子也稱爸爸十分勇敢。

    綜合外媒報導，派克是3個孩子的爸爸，當天他帶著家人以及朋友到黑德蘭港遊玩，沒想到意外就發生在離岸邊約11公里處的海中，派克當時手拿剛用魚叉捕捉到的魚並準備返回船上時，一條公牛鯊（Bull-sharks）突然出現並襲擊派克，咬住了他的手臂和手腕。

    在一陣搏鬥並掙脫鯊魚後，派克全身是血的回到了船上，但因回到岸上加上救護人員抵達都需要時間，因此一旁的姊夫立刻用手邊物品做成止血帶，這才讓派克保住一命，最後抵達附近醫院治療。

    當地醫護人員表示，派克的傷勢非常嚴重，他的左臂幾乎快被扯斷，但由於正確的急救讓傷口得以恢復，目前仍需要進一步的手術以及時間來康復。事後妻子表示，當時在船上的4歲兒子目睹了一切過程，但他為此感到驕傲，認為爸爸非常勇敢。

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