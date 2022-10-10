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    印度官方發布「決殺令」吃人虎遭逮後居民怒拔毛

    居民成功獵殺老虎後拍攝影片上傳至網路。（圖取自「@yep_vineet」推特）

    居民成功獵殺老虎後拍攝影片上傳至網路。（圖取自「@yep_vineet」推特）

    2022/10/10 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於印度比哈爾邦（Bihar）的西查姆帕蘭縣（West Champaran）日前發現一隻攻擊性極強的老虎，已造成9人喪命；有關當局立刻發佈了「格殺勿論」的指令，該隻老虎並於本月8日被獵殺。網路上流傳居民逮到老虎後的勝利影片，只見有人似乎將怒氣發洩在老虎屍體上，拉扯頭部之外還用力把老虎身上的毛拔掉。

    根據《印度報》 （The Hindu）報導，這隻老虎在被擊殺前的26天內奪走了9條人命，國家老虎保育局（National Tiger Conservation Authority）和野生動物高級管理員在當地時間7日下達「格殺勿論」的命令，希望儘早解決吃人虎帶給居民的恐慌和害怕。

    官方聲明稿指出，發布格殺令是因為當局認為有必要阻止老虎繼續傷人，而自從格殺令發布以後，總共有500人參加這場獵殺任務。最後耗費了一天的時間，於8日成功擊殺這頭老虎。

    居民們在獵殺後拍攝影片上傳至Twitter（推特），影片中的居民拿著手機拍攝吃人虎，可以看到有人拉扯老虎的頭，除此之外還拔掉老虎的毛，感受得到居民對吃人虎的怒氣。

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