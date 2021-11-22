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    可怕！ 印度保護區老虎攻擊 護林員遭活活咬死

    印度1名46歲女性護林員在老虎保護園區工作時，突然遭到1隻10歲老虎襲擊，在場的3名同事即刻警報求救，但由於訊號不佳，被迫只能目睹這名女性護林員被拖進森林活活咬死。老虎示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    印度1名46歲女性護林員在老虎保護園區工作時，突然遭到1隻10歲老虎襲擊，在場的3名同事即刻警報求救，但由於訊號不佳，被迫只能目睹這名女性護林員被拖進森林活活咬死。老虎示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2021/11/22 16:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印度1名46歲女性護林員在老虎保護園區工作時，突然遭到1隻10歲老虎襲擊，在場的3名同事即刻發送警報求救，但由於訊號不佳，被迫目睹這名女性護林員被老虎活活咬死，消息曝光後，引起外界關注。

    綜合外媒報導，事件本月20日發生在城鎮錢德拉普爾（Chandrapur），女護林員杜曼（Swati Dhumane）與其他3名同事共同前往塔多巴安哈里（Tadoba-Andhari）老虎保護園區工作；未料出發不久後，發現被1隻10歲母老虎瑪雅（Maya）盯上，距離一行人約200公尺。

    老虎園區負責人表示，杜曼等4人當時選擇待在原地，等待老虎瑪雅自行離開再行動，不過經過半小時，瑪雅卻毫無動靜，一行人便決定繞道穿過森林，孰料走在最後方的杜曼，突然遭到瑪雅襲擊，接著被拖入森林深處活活咬死。

    杜曼的3名同事提到，事發當下便立刻發送警報求援，但因訊號不佳而無法順利傳送，被迫只能目睹杜曼慘死。

    野生動物專家多特雷（Bandu Dhotre）對此表示，如果遊客不小心太過靠近老虎，通常也不會被園區內老虎攻擊，「我聽聞這起事故感到訝異」；據悉，這是瑪雅第3次襲擊人類，前2次分別發生於2017年與2020年，目前該園區暫停對外開放，並針對這起事故展開細部調查。

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