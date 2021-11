可怕！ 印度保護區老虎攻擊 護林員遭活活咬死

2021/11/22 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕印度1名46歲女性護林員在老虎保護園區工作時,突然遭到1隻10歲老虎襲擊,在場的3名同事即刻發送警報求救,但由於訊號不佳,被迫目睹這名女性護林員被老虎活活咬死,消息曝光後,引起外界關注。

綜合外媒報導,事件本月20日發生在城鎮錢德拉普爾(Chandrapur),女護林員杜曼(Swati Dhumane)與其他3名同事共同前往塔多巴安哈里(Tadoba-Andhari)老虎保護園區工作;未料出發不久後,發現被1隻10歲母老虎瑪雅(Maya)盯上,距離一行人約200公尺。

請繼續往下閱讀...

老虎園區負責人表示,杜曼等4人當時選擇待在原地,等待老虎瑪雅自行離開再行動,不過經過半小時,瑪雅卻毫無動靜,一行人便決定繞道穿過森林,孰料走在最後方的杜曼,突然遭到瑪雅襲擊,接著被拖入森林深處活活咬死。

杜曼的3名同事提到,事發當下便立刻發送警報求援,但因訊號不佳而無法順利傳送,被迫只能目睹杜曼慘死。

野生動物專家多特雷(Bandu Dhotre)對此表示,如果遊客不小心太過靠近老虎,通常也不會被園區內老虎攻擊,「我聽聞這起事故感到訝異」;據悉,這是瑪雅第3次襲擊人類,前2次分別發生於2017年與2020年,目前該園區暫停對外開放,並針對這起事故展開細部調查。

46-year-old forest guard Swati Dhumane was doing a sign survey under All India Tiger Estimation 2022 programme with the assistance of three forest labourers on foot when the tigress, popularly known as Maya, attacked her.https://t.co/Jj4kHFsstS