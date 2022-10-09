採訪泰國托兒所慘案惹議 CNN記者遭泰國警方開罰

CNN記者因疑似擅闖泰國托兒所慘案現場，遭泰國記者團體批評破壞新聞倫理。稍早泰國警方公布調查結果，表示確實有人示意記者可以進入現場拍攝。（美聯社）

2022/10/09 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部廊莫那浦府（Nong Bua Lamphu）6日發生一起對托兒所無差別攻擊事件，造成許多幼童死亡。泰國外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of Thailand，FCCT）昨天（8日）在推特上發文，批評CNN記者在沒有得到許可的情況下擅闖案發現場進行採訪。目前CNN也已回覆，並表示已將網站上的採訪影片移除。泰國警方稍早公布調查結果，現場確實有人示意記者能夠進入採訪。2位記者也已道歉，並支付罰金離開泰國。

《美聯社》報導，有泰國記者在社群上發布了1張案發現場的照片，畫面上1位CNN記者正在跨越警察的封鎖線，而另1位則已在封鎖線外。因此，泰國外國記者協會在推特上批評，CNN記者擅闖案發現場是不專業且破壞新聞倫理的行為，最後也質問如果美國發生類似慘案，CNN記者是否也會這麼做。

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CNN則回應，當記者進入案發現場時，警方已經撤除封鎖線。當他們在進行拍攝時，有3位離開現場的官員告知可以進入。他們在現場只待了15分鐘就離開，在這段時間裡封鎖線又放回來，因此才出現記者跨越封鎖線的畫面。而CNN目前已經撤下網站上的報導影片。

泰國當地官員布森（Danaichok Boonsom）表示，他已經提交這起事件的調查報告，警方也正在進行調查。而國家警察局副局長哈邦（Surachate Hakparn）稍早表示，調查已得到結論，有人示意記者能夠進入現場，他們才認為自己能進去。先前CNN記者因為持觀光簽證入境已被拘留，簽證也被撤銷。

目前CNN記者已道歉，並各自支付5000泰銖（約新台幣4200元）的罰金離開泰國。

Our statement on the CNN coverage of the mass killing

in Nong Bua Lamphu ##กราดยิงหนองบัวลําภู: pic.twitter.com/fT9YcBOvrU — FCCThai （@FCCThai） October 8, 2022

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