採訪泰國托兒所慘案惹議 CNN記者遭泰國警方開罰

〔即時新聞/綜合報導〕泰國東北部廊莫那浦府(Nong Bua Lamphu)6日發生一起對托兒所無差別攻擊事件,造成許多幼童死亡。泰國外國記者協會(Foreign Correspondents' Club of Thailand,FCCT)昨天(8日)在推特上發文,批評CNN記者在沒有得到許可的情況下擅闖案發現場進行採訪。目前CNN也已回覆,並表示已將網站上的採訪影片移除。泰國警方稍早公布調查結果,現場確實有人示意記者能夠進入採訪。2位記者也已道歉,並支付罰金離開泰國。

《美聯社》報導,有泰國記者在社群上發布了1張案發現場的照片,畫面上1位CNN記者正在跨越警察的封鎖線,而另1位則已在封鎖線外。因此,泰國外國記者協會在推特上批評,CNN記者擅闖案發現場是不專業且破壞新聞倫理的行為,最後也質問如果美國發生類似慘案,CNN記者是否也會這麼做。

CNN則回應,當記者進入案發現場時,警方已經撤除封鎖線。當他們在進行拍攝時,有3位離開現場的官員告知可以進入。他們在現場只待了15分鐘就離開,在這段時間裡封鎖線又放回來,因此才出現記者跨越封鎖線的畫面。而CNN目前已經撤下網站上的報導影片。

泰國當地官員布森(Danaichok Boonsom)表示,他已經提交這起事件的調查報告,警方也正在進行調查。而國家警察局副局長哈邦(Surachate Hakparn)稍早表示,調查已得到結論,有人示意記者能夠進入現場,他們才認為自己能進去。先前CNN記者因為持觀光簽證入境已被拘留,簽證也被撤銷。

目前CNN記者已道歉,並各自支付5000泰銖(約新台幣4200元)的罰金離開泰國。

