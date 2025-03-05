國民黨禮讓民眾黨林國成 立院召委選舉：綠8藍7白1

立法院交通委員會今天推舉民進黨立委許智傑（右）、民眾黨立委林國成（左）擔任本會期召委。（記者劉信德攝）

2025/03/05 09:57

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院第11屆第3會期8個常設委員會的召集委員選舉今（5）日舉行，各委員會均透過推舉產生人選，民進黨團拿下8席、國民黨團斬獲7席、民眾黨團也獲1席。其中，民眾黨立委林國成獲國民黨團禮讓，順利當選交通委員會召委。林國成表示，這談不上「藍白合」，召委不是一個人就可以做任何決定，會維持會議正常進行。

立法院有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會。而根據「立法院各委員會組織法」規定，立法院各委員會置召委2人，由各委員會委員於每會期互選產生。由於召委具有排審議案的權力，也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

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今日召委選舉過程平和，各委員會的2席召委均由推舉產生，分別為內政：牛煦庭（國）、張宏陸（民）；外交及國防：黃仁（國）、沈伯洋（民）；經濟：謝衣鳯（國）、蔡易餘（民）；財政：賴士葆（國）、賴惠員（民）；教文：葛如鈞（國）、林宜瑾（民）；交通：林國成（眾）、許智傑（民）；司法：吳宗憲（國）、莊瑞雄（民）；衛環：蘇清泉（國）、劉建國（民）。

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