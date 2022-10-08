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    愛爾蘭加油站爆炸增至9死 意外原因仍不明

    愛爾蘭警方今日表示，昨日在愛爾蘭多尼哥郡的加油站發生大爆炸，目前已確認有9人死亡。（美聯社）

    愛爾蘭警方今日表示，昨日在愛爾蘭多尼哥郡的加油站發生大爆炸，目前已確認有9人死亡。（美聯社）

    2022/10/08 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭警方今（8）日表示，昨日在愛爾蘭多尼哥郡（Donegal）因不明原因突發的加油站爆炸事件，截至目前確認有9人死亡。從爆炸發生到現在，當地緊急救難隊仍不眠不休地持續進行救援。

    根據《愛爾蘭廣播電視（RTÉ）》報導，昨日下午3時15分許（台灣時間晚間10時15分）多尼哥郡柯里斯洛（Creeslough）村發生的爆炸，除了摧毀加油站，也波及到附近的商家以及公寓大樓。愛爾蘭警方（Gardaí，和平衛隊）稍早表示，除了昨天已確認的3人死亡外，後續的搜救行動中又發現6人死亡。此外，目前共計有8人被送往醫院治療。

    報導也指出，消防隊、和平衛隊與民防組織等機構，提供多輛能應用於緊急救護的車子在意外現場待命。而海岸巡防隊也派出多架直升機，負責將爆炸中傷勢較嚴重的傷患，從當地列特肯尼（Letterkenny）大學醫院空運送到首都都柏林接受更完善的醫療救護。

    此外，隸屬於英國的北愛爾蘭也投入這次的救援行動。北愛當局部署空中救難隊、消防隊和多輛救護車到多尼哥郡。目前愛爾蘭警方呼籲，由於緊急救難任務仍在進行當中，希望人們暫時不要前往災區及鄰近區域。

    愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）透過愛爾蘭廣播電視台公開致上最深切的同情，表示這是多尼哥最黑暗的日子，全國會與多尼哥攜手挺過這次的難關。

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