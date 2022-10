愛爾蘭加油站爆炸增至9死 意外原因仍不明

2022/10/08 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭警方今(8)日表示,昨日在愛爾蘭多尼哥郡(Donegal)因不明原因突發的加油站爆炸事件,截至目前確認有9人死亡。從爆炸發生到現在,當地緊急救難隊仍不眠不休地持續進行救援。

根據《愛爾蘭廣播電視(RTÉ)》報導,昨日下午3時15分許(台灣時間晚間10時15分)多尼哥郡柯里斯洛(Creeslough)村發生的爆炸,除了摧毀加油站,也波及到附近的商家以及公寓大樓。愛爾蘭警方(Gardaí,和平衛隊)稍早表示,除了昨天已確認的3人死亡外,後續的搜救行動中又發現6人死亡。此外,目前共計有8人被送往醫院治療。

報導也指出,消防隊、和平衛隊與民防組織等機構,提供多輛能應用於緊急救護的車子在意外現場待命。而海岸巡防隊也派出多架直升機,負責將爆炸中傷勢較嚴重的傷患,從當地列特肯尼(Letterkenny)大學醫院空運送到首都都柏林接受更完善的醫療救護。

此外,隸屬於英國的北愛爾蘭也投入這次的救援行動。北愛當局部署空中救難隊、消防隊和多輛救護車到多尼哥郡。目前愛爾蘭警方呼籲,由於緊急救難任務仍在進行當中,希望人們暫時不要前往災區及鄰近區域。

愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)透過愛爾蘭廣播電視台公開致上最深切的同情,表示這是多尼哥最黑暗的日子,全國會與多尼哥攜手挺過這次的難關。

