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    美副國務卿會晤紐西蘭總理 關切台海情勢

    2022/08/10 01:54

    〔中央社〕為制衡中國影響力，美國副國務卿雪蔓率團出訪太平洋島國，今天來到最後一站紐西蘭，與紐國總理阿爾登會晤。雙方談論中共近期行徑，強調維繫台灣海峽和平及穩定的重要性。

    美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）以紀念第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80週年為由，3日至9日率團訪問薩摩亞、東加、索羅門群島、澳洲及紐西蘭等太平洋島國，盼強化美國區域連結。

    由於出訪時間點正逢中共在台灣周圍進行大規模軍事行動，雪蔓接連多日與當地高層會唔都關切台海情勢，包括與紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）及澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書亞當斯（Jan Adams）的會面。

    雪蔓今天相繼與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、外交及貿易部秘書長希德（Chris Seed）舉行雙邊會談，台海議題也是焦點之一。

    根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發出的會議摘要，雪蔓在與阿爾登、希德會面時皆談到中共近來行徑，雙方強調維繫台海和平及穩定的重要性，也表示美紐會在太平洋區域加強合作，包括促進經濟繁榮、推進自由開放的印太。

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍隨即宣布4日起在台灣周邊海域展開軍演，射擊11枚東風系列彈道飛彈外，更透過機艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線，周邊演習迄今仍未結束。

    美國行政部門多次指控北京「製造危機」，企圖創造台海新現狀；國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）昨天表示，未來數週內將派美艦通行台海。

    此外，隨著俄烏戰事邁入5個多月，普萊斯指出，美紐高層也在會中重申，會持續合作因應情勢並支持烏克蘭，包括解決因戰事導致的全球糧食安全危機。（編輯：陳政一）1110810

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