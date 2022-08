美國Google資料中心驚傳爆炸！ 3人重傷 搜尋功能一度掛點

2022/08/09 12:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國愛荷華州康瑟爾崖(Council Bluffs)的Google資料中心,在當地時間8日中午發生爆炸,已造成至少3人受重傷。當地警消人員接獲通報,立即前往現場救援,重傷的3人皆已送往醫院救治。

據6 News WOWT報導,Google的1名發言人向他們說明,現場有3名工作人員在接近電箱時,發生不明原因爆炸,目前已將燒傷的3人,送往醫院的創傷中心治療,所幸3人沒有生命危險,送醫時仍有意識,還可以開口說話。

當地警消部門表示,爆炸的確實原因仍需進一步調查鑑定;而Google也對此表示,會盡全力協助員工事後的醫療照護與安全檢查,並會配合有關單位的調查需求。

另一方面,Google搜尋功能在今(9)日早上一度發生全球掛點、無法使用的狀況,目前已修復完成,而Google也尚未公布搜尋功能故障的原因。

