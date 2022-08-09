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    美國Google資料中心驚傳爆炸！ 3人重傷 搜尋功能一度掛點

    美國愛荷華州的「Google資料中心」，在當地時間8日中午發生爆炸，已造成至少3人受重傷。示意圖。（資料照，彭博）

    美國愛荷華州的「Google資料中心」，在當地時間8日中午發生爆炸，已造成至少3人受重傷。示意圖。（資料照，彭博）

    2022/08/09 12:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州康瑟爾崖（Council Bluffs）的Google資料中心，在當地時間8日中午發生爆炸，已造成至少3人受重傷。當地警消人員接獲通報，立即前往現場救援，重傷的3人皆已送往醫院救治。

    6 News WOWT報導，Google的1名發言人向他們說明，現場有3名工作人員在接近電箱時，發生不明原因爆炸，目前已將燒傷的3人，送往醫院的創傷中心治療，所幸3人沒有生命危險，送醫時仍有意識，還可以開口說話。

    當地警消部門表示，爆炸的確實原因仍需進一步調查鑑定；而Google也對此表示，會盡全力協助員工事後的醫療照護與安全檢查，並會配合有關單位的調查需求。

    另一方面，Google搜尋功能在今（9）日早上一度發生全球掛點、無法使用的狀況，目前已修復完成，而Google也尚未公布搜尋功能故障的原因。

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