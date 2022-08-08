印尼環團設蜘蛛網架復育珊瑚礁 可望3至4年見效

印尼環保組織使用蜘蛛網架進行珊瑚礁復育。（美聯社）

2022/08/08 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕印尼環保組織使用蜘蛛網架進行珊瑚礁復育，可望在3至4年後重見海底花園，同時培養生態導遊，作為生態友善觀光的第一步。

根據蒙加貝（Mongabay）報導指出，2018年研究顯示印尼海域是世界上最大的珊瑚礁系統之一，然而因為海水暖化、漁撈、海洋汙染等造成大量珊瑚受到不同程度的破壞。因此東帝汶當地環保組織，國家水生保育中心（BKKPN）利用了鑄鐵棒，焊接成六角形狀的蜘蛛網，並將這些蜘蛛網放入水裡，讓珊瑚蟲附著在上面。

這種珊瑚蜘蛛技術的成本低、取材製作容易、且運送鐵架方便，BKKPN的負責人伊滿（Imam Fauzi）提到如果定期下水進行維護及清潔，珊瑚蜘蛛網架對於移植作業會有很大的幫助。BKKPN從2019年就開始在帝汶西部的薩布島（Sabu）及拉華島（ Raijua）使用該技術。目前環保組織與當地政府及非營利組織YAPEKA合作，對奧辛納（Oesina）海域因為毒魚、炸魚受影響的珊瑚進行搶救。伊滿說組織在奧辛納已經放了150架珊瑚蜘蛛網架，覆蓋了約150平方公尺的珊瑚礁。

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YAPEKA的發言人表示，樂觀判斷珊瑚在未來3到4年可以恢復，可望重見海底花園，並重啟水下觀光，同時這些珊瑚也會成為其他需要復育的母體。此外，該組織還在當地設立了生態旅遊中心，培養導覽員。強調要進行社區教育，用更環保的漁具進行漁撈工作，呼籲大家不要往海裡丟垃圾。伊滿也提到不要過度利用珊瑚資源，提醒船隻在定錨時要注意海底生態。

珊瑚復育工作的受益者包含社區居民，珊瑚礁的繁盛將會帶來更多魚類的棲息，在有控制的範圍內撈捕下，加上生態導覽將帶來額外收入。

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