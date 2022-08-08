為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼環團設蜘蛛網架復育珊瑚礁 可望3至4年見效

    印尼環保組織使用蜘蛛網架進行珊瑚礁復育。（美聯社）

    印尼環保組織使用蜘蛛網架進行珊瑚礁復育。（美聯社）

    2022/08/08 14:04

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼環保組織使用蜘蛛網架進行珊瑚礁復育，可望在3至4年後重見海底花園，同時培養生態導遊，作為生態友善觀光的第一步。

    根據蒙加貝（Mongabay）報導指出，2018年研究顯示印尼海域是世界上最大的珊瑚礁系統之一，然而因為海水暖化、漁撈、海洋汙染等造成大量珊瑚受到不同程度的破壞。因此東帝汶當地環保組織，國家水生保育中心（BKKPN）利用了鑄鐵棒，焊接成六角形狀的蜘蛛網，並將這些蜘蛛網放入水裡，讓珊瑚蟲附著在上面。

    這種珊瑚蜘蛛技術的成本低、取材製作容易、且運送鐵架方便，BKKPN的負責人伊滿（Imam Fauzi）提到如果定期下水進行維護及清潔，珊瑚蜘蛛網架對於移植作業會有很大的幫助。BKKPN從2019年就開始在帝汶西部的薩布島（Sabu）及拉華島（ Raijua）使用該技術。目前環保組織與當地政府及非營利組織YAPEKA合作，對奧辛納（Oesina）海域因為毒魚、炸魚受影響的珊瑚進行搶救。伊滿說組織在奧辛納已經放了150架珊瑚蜘蛛網架，覆蓋了約150平方公尺的珊瑚礁。

    YAPEKA的發言人表示，樂觀判斷珊瑚在未來3到4年可以恢復，可望重見海底花園，並重啟水下觀光，同時這些珊瑚也會成為其他需要復育的母體。此外，該組織還在當地設立了生態旅遊中心，培養導覽員。強調要進行社區教育，用更環保的漁具進行漁撈工作，呼籲大家不要往海裡丟垃圾。伊滿也提到不要過度利用珊瑚資源，提醒船隻在定錨時要注意海底生態。

    珊瑚復育工作的受益者包含社區居民，珊瑚礁的繁盛將會帶來更多魚類的棲息，在有控制的範圍內撈捕下，加上生態導覽將帶來額外收入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東縣府包商工作船壓壞綠島珊瑚 農業處登島說明改善對策
    2022/08/05 14:18

    東縣府包商工作船壓壞綠島珊瑚 農業處登島說明改善對策
    綠島石朗保護區珊瑚屢遭破壞 東縣府要求業者暫停施工
    2022/07/28 13:20

    綠島石朗保護區珊瑚屢遭破壞 東縣府要求業者暫停施工

    將來銀行貸你交朋友 信貸利率1.58％起
    綠島摩艾石像珊瑚礁斷頭…凶手抓到了 施工船錨一再搞破壞
    2022/07/14 19:08

    綠島摩艾石像珊瑚礁斷頭…凶手抓到了 施工船錨一再搞破壞
    一撞賠5億？ 英觀光郵輪釀生態大禍 大使遭印尼傳喚
    2017/03/17 16:44

    一撞賠5億？ 英觀光郵輪釀生態大禍 大使遭印尼傳喚

    全新Gogoro Delight比女生更懂女生
    浦島太郎是你？駕海龜賞海景瘋傳
    2015/07/05 12:55

    浦島太郎是你？駕海龜賞海景瘋傳
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播