期刊曝中國又發現新病毒 「瑯琊」病毒可誘發致死性疾病

有醫療期刊指出，在中國又發現一種新的可感染人類的動物源性病毒，且可誘發致死性疾病，該病毒被命名為「瑯琊」Langya virus（LayV）。（圖擷自臉書）

2022/08/07 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球2年半多，至今尚未平息，但有醫師分享醫療期刊，指在中國又發現一種新的可感染人類的動物源性病毒，且可誘發致死性疾病，該病毒被命名為「瑯琊」Langya virus（LayV）。

醫師杜承哲昨在臉書分享，指權威醫療期刊NEJM於本月4日刊出，在中國的山東、河南發現一種新的可感染人類的動物源性病毒，被命名為「瑯琊病毒」，據指該病毒和目前流行疫情不是同一類的病毒，而是副黏液病毒科（family Paramyxoviridae），在針對25種動物檢驗中，鼩鼱（shrew）的血清陽性比例最高 （71 of 262 [27%]），推測可能是該病毒的天然宿主。

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NEJM刊出的內容也指出，在中國的山東及河南已發現35名急性感染患者，其中有26人僅感染「瑯琊」病毒，身上沒有其他病原體存在。這26人中全數都有出現發燒症狀，並有1半以上的人有疲勞、咳嗽、厭食等情況，還有3-4成的人士有肌肉痠通、噁心、頭痛、嘔吐等症狀，有8%甚至出現腎功能受損。

此外，在人工飼養的動物中，狗（5%）和山羊（2%）有發現血清陽性。該種病毒的近親是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus），先前在孟加拉、迦納和印度都曾爆發疫情。

網友看到杜承哲分享的資訊後，也紛紛留言表示「喔靠....先不要啦。拜託」、「又是中國，是在養蠱喔？」、「病毒國又放毒了」。也有人聯想到知名戲劇作品瑯琊榜，並貼出當時的劇照，或是笑稱「火寒毒」、「確定是自己取名叫瑯琊的齁...不要到時候又說乳滑...」。

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