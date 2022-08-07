中國三亞突封城8萬旅客亂成一團 飛機票暴漲10多倍搶不到

海南三亞突封城，很多旅客被迫滯留機場。（圖擷取自網路）

2022/08/07 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南三亞地區以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，突然在8月6日凌晨宣佈封城，8萬多旅客全部留滯檢測，對外交通的海運中斷、空運部則是取消絕大部分航班，原本想要或即將起飛離境的旅客被緊急扣留，吃住及行程都亂成一團，昨天有人急搶機票離境，卻發現票價暴漲10倍多，仍搶不到機票。

綜合媒體報導，海南官方指出，病例主要分佈三亞灣和亞龍灣兩地，「剛好」是遊客最集中的地方，其中三亞在前兩個月還號稱有百萬遊客到訪，突然封城，規定必須有24小時核酸陰性證明才能進入，要離開三亞須有48小時2次核酸陰性證明。

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就因為此項命令，三亞內外交通突然中斷，內部則維持基本的公車運行，其他不准行動，海運全禁，飛機則是取消大部分航班，機場準備離境旅客全部遭到扣留，據網民爆料，這些人都已經結算酒店住宿，如今臨時被取消離境，進退不得，滯留機場，有人怒吼到場官員，更多人帶著行李「睡躺」機場大廳，不過，中官媒釋出的卻是機場大廳空無一人的場景，與社交媒體上的畫面截然不同。

中官媒稱旅客安全都酒店可住，價格未漲，還有半價優惠，但是要連續住至少7天以上，未來未定，但網民則稱根本很多人流落街頭，根本無酒店可住，又要急排核酸檢測，據截到昨天傍晚的訊息，昨天最後能夠離境的班機中，僅剩的機位票價暴漲，從三亞飛上海票價，從原本1千多人民幣暴漲10多倍到15000多元，但仍搶購不到，還有人已搭上航班，等待起飛，突然整班旅客都被要求離機留滯。

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海南三亞突封城，中官媒釋出的機場畫面是空無一人。與網路爆出很多旅客被迫滯留機場的情景截然不同。（圖擷取自中新經緯新聞畫面）

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