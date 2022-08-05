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    中國稱已逼退 白宮：雷根號正「監控整個情勢」

    國防大學教授孟祥青表示，此次台海演習，航母編隊首次威懾性演練，核潛艇參演，構建了海上立體式的作戰體系，且首次在台灣以東設置靶場，將當時給裴洛西護航的美國雷根號，逼退約幾百公里。（擷取自微博《央視新聞》）

    國防大學教授孟祥青表示，此次台海演習，航母編隊首次威懾性演練，核潛艇參演，構建了海上立體式的作戰體系，且首次在台灣以東設置靶場，將當時給裴洛西護航的美國雷根號，逼退約幾百公里。（擷取自微博《央視新聞》）

    2022/08/05 13:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中共在台周邊大規模軍演，使台海緊張局勢加劇。美國為避免衝突升高造成誤判，決定延後洲際彈道飛彈試射（ICBM）。但美方強調這不代表畏懼，因為雷根號航空母艦戰鬥群會待在台灣東部海域1000公里處「監控局勢」。

    中國央視新聞在微博貼文指出，國防大學教授孟祥青表示，此次台海演習，航母編隊首次威懾性演練，核潛艇參演，構建了海上立體式的作戰體系，且首次在台灣以東設置靶場，將當時給裴洛西護航的美國雷根號，逼退約幾百公里。

    孟祥青聲稱，「我們的軍隊在遠海遠域看得見、打得準」，亦意味著解放軍遠火射擊可覆蓋台灣全島，並且「想什麼時候打就什麼時候打」。

    美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）當地時間週四指出，雷根號航艦戰鬥群正依照五角大廈的指揮在西太平洋的菲律賓海監控整個情勢，該海域面積為 570 萬平方公里，包括台灣東南部海域。

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