不滿中共只會出張嘴！央視正妹主播微博遭小粉紅出征

小粉紅不滿中共及官媒只會撂狠話，出征孫雨彤微博。（圖取自微博）

2022/08/03 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西今天（3日）順利完成訪台行程，讓許多中國小粉紅玻璃心碎了一地，很多人不滿中國政府只會隔空放狠話，央視正妹主播孫雨彤的微博也因此被出征狠酸。

孫雨彤外貌出眾，擁有一雙空靈大眼以及鵝蛋臉，今日上午她在微博上傳一段新聞報導，內容是中國外交部發言人華春瑩針對裴洛西訪台的看法，「美台勾結挑釁在先，中方正當防衛在後，面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉，恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的。這也是任何一個獨立主權國家應有的權利，更何況中國是個擁有5000年歷史與14億人口的大國」。

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孫雨彤接著說，「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實、現狀清清楚楚，中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間，美方應放棄任何打台灣牌的企圖，如果美方仍一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將會由美方負責」。

不過，中國官媒只會空口說狠話的行為已經讓許多中國網友感到不滿，紛紛到貼文底下留言狠酸，「沒辦法，只能用嘴來打仗了，真可憐」、「14億人拭目以待，結果雲接機」、「我們看到了後果就是，全華夏兒女雲接老太婆」、「解放軍什麼都不做嗎？」

小粉紅不滿中共及官媒只會撂狠話，出征孫雨彤微博。（圖取自微博）

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