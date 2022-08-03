謠言終結站》解放軍準備打來了？查核平台追源頭斥不實消息

網傳解放軍集結攻打台灣，查核平台表示此為不實消息。（擷取自MyGoPen）

2022/08/03 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前網路上流傳一則消息，並附上3張圖片，指稱有大量的解放軍軍隊已在海岸邊集結，準備進攻台灣各地。其中兩張圖片顯示，有許多坦克與大型武器已集結在海岸。另一張圖片則註明中國東南沿岸解放軍所在地，並後製加上箭頭，表示解放軍攻克台灣的路線。查核平台一一找到網路消息中圖片的原始出處，指出網路消息不正確。

根據《MyGoPen》的報告，網路消息中的兩張部隊集結在海岸的圖片，其實是北韓在2017年4月25日慶祝建軍85週年的軍事演習。這些圖片可以在CNN、澳洲ABC NEWS、韓聯社等外媒的報導中找到，並非網路消息所稱的中國解放軍。

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另外，查核平台也查出網路消息中「解放軍攻克台灣路線圖」的原始來源。查核平台表示，這張圖片大約在8月2日開始流傳，由中國網站「知乎」的用戶貼出，但該用戶的發文與網路消息的內容無關。接著在台灣論壇PTT的一篇貼文中，可以找到有人轉貼了這張路線圖。目前查核平台還沒有找到這張圖片更早在網路上流傳的紀錄。

綜合以上查證結果，網路消息刻意擷取不同來源的圖片，營造出解放軍準備進攻台灣的訊息。然而網路消息的圖片其實是取用2017年北韓的軍演畫面，解放軍路線圖則是來自無關的網路貼文。因此，查核平台表示網路消息的內容不正確。

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