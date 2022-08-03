無聊男爬山腦洞大開燒蜘蛛 引發野火燒毀逾7萬坪土地

美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

2022/08/03 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子到山間步行，竟然動起歪腦筋想燒死他發現的蜘蛛，結果意外引發一場野火。

根據消防、治安部門與外媒資訊，美國猶他州史普林維爾（Springville）到普若佛（Provo）之間的一處森林在1日突然發生大火，消防單位在1日下午4時51分收到第一通報案電話。當地治安部門聲明，火勢迅速蔓延，消防單位出動人力救火，還動用直升機灑水滅火，所幸當日晚間降雨，幫了消防單位一點忙。

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引發這場大火的始作俑者並不是當地乾燥氣候，而是26歲的無聊男性馬丁（Cory Martin）。馬丁向趕到現場的消防員坦承自己闖禍，當場被消防員送下山轉交警方。馬丁自陳，他在山間步行區發現一隻蜘蛛，想用打火機燒死牠，結果引發了這場大火，不過馬丁沒有說明燒蜘蛛的動機。

警方在馬丁身上搜出大麻，以魯莽縱火與持有毒品等罪嫌將其逮捕，保釋金設定為1985美元（合約5萬9000元新台幣）。根據消防單位聲明，到2日上午10時許已控制住10%的火勢，當時已經有約7萬3450坪土地被燒毀，所幸沒有民宅損毀，也沒有人員受傷，暫時也沒有需要撤離住戶。

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美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

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