為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無聊男爬山腦洞大開燒蜘蛛 引發野火燒毀逾7萬坪土地

    美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

    美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

    2022/08/03 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子到山間步行，竟然動起歪腦筋想燒死他發現的蜘蛛，結果意外引發一場野火。

    根據消防、治安部門與外媒資訊，美國猶他州史普林維爾（Springville）到普若佛（Provo）之間的一處森林在1日突然發生大火，消防單位在1日下午4時51分收到第一通報案電話。當地治安部門聲明，火勢迅速蔓延，消防單位出動人力救火，還動用直升機灑水滅火，所幸當日晚間降雨，幫了消防單位一點忙。

    引發這場大火的始作俑者並不是當地乾燥氣候，而是26歲的無聊男性馬丁（Cory Martin）。馬丁向趕到現場的消防員坦承自己闖禍，當場被消防員送下山轉交警方。馬丁自陳，他在山間步行區發現一隻蜘蛛，想用打火機燒死牠，結果引發了這場大火，不過馬丁沒有說明燒蜘蛛的動機。

    警方在馬丁身上搜出大麻，以魯莽縱火與持有毒品等罪嫌將其逮捕，保釋金設定為1985美元（合約5萬9000元新台幣）。根據消防單位聲明，到2日上午10時許已控制住10%的火勢，當時已經有約7萬3450坪土地被燒毀，所幸沒有民宅損毀，也沒有人員受傷，暫時也沒有需要撤離住戶。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

    美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

    美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

    美國猶他州1日發生野火，起因竟是一名無聊男子想燒蜘蛛。（翻攝消防部門臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裴洛西訪台 北韓：譴責外部勢力干涉台灣問題
    2022/08/03 12:10

    裴洛西訪台 北韓：譴責外部勢力干涉台灣問題
    中國防疫措施不影響 星巴克Q3業績高於預期
    2022/08/03 11:00

    中國防疫措施不影響 星巴克Q3業績高於預期

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    裴洛西訪台效應！CNN專文介紹台灣歷史
    2022/08/03 09:20

    裴洛西訪台效應！CNN專文介紹台灣歷史
    美政府挺裴洛西 警告中國勿妄動
    2022/08/03 05:30

    美政府挺裴洛西 警告中國勿妄動

    中彰竹苗拚疫後觀光 參山處加碼補助
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播