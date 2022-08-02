為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    氣候變遷影響？佛羅里達新生海龜幾乎全是女生

    美國佛羅里達州海龜性別比例失衡，疑似因為氣候變遷惡化。專家發現，近來新生海龜寶寶幾乎都是母的，據說與近期熱浪使得部分海灘的沙子變熱有關。（美聯社資料照）

    美國佛羅里達州海龜性別比例失衡，疑似因為氣候變遷惡化。專家發現，近來新生海龜寶寶幾乎都是母的，據說與近期熱浪使得部分海灘的沙子變熱有關。（美聯社資料照）

    2022/08/02 19:48

    〔中央社〕氣候變遷加劇美國佛羅里達州海龜性別比例失衡。近期熱浪使得部分海灘的沙子變熱，新生海龜寶寶幾乎都是母的。

    路透社報導，佛羅里達島礁（Florida Keys）馬拉松巿（Marathon）海龜醫院經理澤克爾巴赫（Bette Zirkelbach）表示：「可怕之處在於，佛羅里達州過去4年夏天是紀錄中最熱夏天。」佛羅里達島礁是自佛州南端向外延伸的熱帶群島。

    澤克爾巴赫的海龜中心自從1986年就開始營運。她表示：「對海龜孵化和龜蛋進行研究的科學家們發現，沒有（新生）公海龜，所以過去4年只有母海龜。」

    母海龜在海灘挖洞築巢時，沙子的溫度會決定海龜寶寶的性別。澤克爾巴赫說，澳洲的研究也顯示了類似的統計數據，「99%新生海龜寶寶為雌性」。

    美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）指出，海龜和短吻鱷的性別取決於孵蛋期間的溫度，而不是在受精時。

    根據美國國家海洋暨大氣總署所屬機構網頁指出，在低於攝氏27.7度環境下會孵出公海龜，高於31度則會孵出母海龜。

    邁阿密動物園（Miami Zoo）新開的海龜醫院海龜飼養員羅德里格斯（Melissa Rosales Rodriguez）表示：「因為喪失基因多樣性，這幾年海龜數量急劇下降。讓海龜順利進行繁殖活動所需的性別比已不復存在。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回「龜」大海！澎湖大義宮捐出飼養海龜 全權交由縣府處理
    2022/07/28 18:24

    回「龜」大海！澎湖大義宮捐出飼養海龜 全權交由縣府處理
    稚龜超可愛！「海龜之島」產卵量創新高 卵窩周圍架警示
    2022/07/28 17:51

    稚龜超可愛！「海龜之島」產卵量創新高 卵窩周圍架警示

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    超狂！划龍舟跨海到澎湖 返程再救漁網纏身海龜
    2022/07/27 21:07

    超狂！划龍舟跨海到澎湖 返程再救漁網纏身海龜
    獨家》小琉球海龜上岸產卵「撞船」 學者跪求「幫幫海龜媽媽！」
    2022/07/13 13:47

    獨家》小琉球海龜上岸產卵「撞船」 學者跪求「幫幫海龜媽媽！」

    廖科溢喜迎大解封！將戴「它」冒險韓國
    「海灘貨幣」助清掃小琉球海龜產房 今年加抽街口券
    2022/07/04 19:43

    「海灘貨幣」助清掃小琉球海龜產房 今年加抽街口券
    印度女搭機走私 行李箱藏109隻野生動物含蛇、龜、蜥蜴及白豪豬
    2022/06/29 13:26

    印度女搭機走私 行李箱藏109隻野生動物含蛇、龜、蜥蜴及白豪豬
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播