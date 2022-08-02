飛離大馬秒發文！裴洛西讚揚︰美國反恐能力依舊無與倫比

裴洛西在搭乘專機飛離馬來西亞後，於推特上發文讚揚美國政府成功狙殺蓋達首腦一事。資料照。（法新社）

2022/08/02 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘的「波音C-40C運輸機」行政專機（呼號SPAR19），已在今（2）日下午15點42分飛離馬來西亞，預計在今晚22點20分抵台訪問。裴洛西在結束訪問大馬的行程後，立即在推特上針對美國狙殺蓋達組織首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）一事發文聲明，讚揚總統拜登以強而有力地領導、保護了美國人，更強調指出，「美國的反恐能力依舊無與倫比」。

美國在（1日）宣布，美國中央情報局（CIA）於上周7月30日，成功狙殺了蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri），也是繼蓋達組織自從2011年，組織創辦人兼前領導人賓拉登（Osama bin Laden）遭美軍擊斃知後，所遭遇到的最大打擊。

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裴洛西在2日下午，發布最新的推特中聲明表示，「總統應該受到讚揚，因為他強而有力地領導了美國人的安全，並將卑鄙的恐怖分子繩之以法、伸張正義」，接著又提到在許多忠誠的國家安全專業人員領導下，美國的反恐能力仍舊無與倫比，「我們國家對於追捕威脅我們家庭的恐怖分子的決心，仍然堅不可摧 」。

另外在裴洛西發布的第2條推特表示，她所率領的代表團在抵達美國駐吉隆坡大使館後，特別與美國海軍陸戰隊的成員們見面，「我們自豪地代替國家和國會 ，向無私奉獻的男性、女性軍人，致上最深的感謝」。

裴洛西搭乘的專機SPAR19稍早從馬來西亞起飛，飛往未公開目的地，但目前尚未無法確認裴洛西本人與團隊是否在該架班機上，而從 FlightRada 網站截至下午4點52分的資料為止，顯示追蹤該航班的人數已破20萬。

The President is to be commended for his strong leadership to keep Americans safe and to deliver justice to this despicable terrorist. — Nancy Pelosi （@SpeakerPelosi） August 2, 2022

After our Congressional delegation arrived in Kuala Lumpur, we met with the U.S. Marine detachment at @USEmbassyKL.



We proudly expressed the thanks of the Congress and our Country for the selfless service of our men and women in uniform. pic.twitter.com/8UwccSwCgo — Nancy Pelosi （@SpeakerPelosi） August 2, 2022

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