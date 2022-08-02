專機降落畫面曝光 裴洛西今上午10點33分抵達馬來西亞

傳美國眾議院議長裴洛西今晚10點20分將會抵達松山機場，並停留過夜進行公開活動。（法新社）

2022/08/02 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在當地時間今（2日）上午10點33分（同台灣時間）順利抵達馬來西亞，進行亞洲行第二站的訪問。

綜合外媒報導，美國眾議院議長裴洛西專機在今上午10點33分降落在馬來西亞皇家空軍基地，據大馬媒體報導，裴洛西抵馬後會與馬來西亞首相依斯邁沙比利共進午餐，傳出裴洛西僅會在馬來西亞停留數小時後離境，不過大馬官方至今並未確認此說法。

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裴洛西上星期五（7月29日）展開亞太之行，目前所公佈的出訪行程，包括新加坡、馬來西亞、南韓和日本，傳裴洛西今晚10點20分將會抵達松山機場，並停留過夜進行公開活動。

Pesawat khas yang membawa #NancyPelosi dan delegasi mendarat di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia （TUDM） sekitar pukul 10.33 pagi @501Awani pic.twitter.com/rCsRdAAISL — Hasimi Muhamad （@HasimiM） August 2, 2022

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