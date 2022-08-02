軍情動態》俄軍戰車的夢魘！ 美國賣英國513套標槍飛彈射控系統

美國國務院批准向英國出售513套標槍飛彈的「輕量化指揮發射單元」（LWCLU）。圖為標槍飛彈。（美聯社）

2022/08/02 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕由美國研製的標槍飛彈（FGM-148 Javelin）在烏俄戰場上大放異彩，擊毀大量俄軍戰車與裝甲車輛，證明其實戰性能。美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，美國國務院批准向英國出售513套標槍飛彈的「輕量化指揮發射單元」（LWCLU），強化英國反裝甲能力。

根據DSCA所發布的內容，美國此次除了出售513套標槍飛彈的「輕量化指揮發射單元」，還包括培訓課程、戶外訓練計畫、車載型標槍飛彈所使用的電子設備等，整筆軍售價格為3億美元（約新台幣90億）。

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新聞稿指出，美國此次軍售將透過改善英國作為歐洲政治穩定和經濟進步力量，以及作為北約盟國的安全，同時也是支持美國的外交政策目標和國家安全目標，將提升英國應對威脅的能力，加強國土防禦並抑制區域威脅。

標槍飛彈是一種由2人操作的反裝甲飛彈，整套系統包括飛彈彈體及可重複使用的發射器，由於標槍飛彈可選擇直接攻擊或從戰車頂部攻擊的「攻頂模式」，對敵方裝甲車輛具有強大的殺傷破壞力，有著「戰車殺手」之稱。標槍飛彈有效射程可達2500公尺丶最大射程為4750公尺。

烏克蘭武裝部隊使用標槍飛彈，重挫俄軍裝甲攻勢，烏俄戰爭爆發初期，在路邊燃燒、廢棄的大量戰車殘骸成為標槍飛彈性能的最佳證明。更有加拿大創作者甚至還將標槍飛彈與聖母瑪麗亞結合，創作出「標槍聖母」（Saint Javelin）圖像，進而被應用在各項二創商品上，而相關收益則全數用於援助烏克蘭。

烏克蘭武裝部隊使用標槍飛彈重挫俄軍裝甲攻勢，有加拿大創作者將標槍飛彈與聖母瑪麗亞結合，創作出「標槍聖母」。圖為基輔一棟外牆塗上「標槍聖母」圖像的公寓。（美聯社）

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