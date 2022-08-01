示威！裴洛西將抵台，中國北中南3地同步公布軍演。（法新社、美聯社、歐新社，本報合成。）

2022/08/01 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團展開亞洲行，各界都相當關注她是否造訪台灣，有消息指她最快明天（2日）抵台。與此同時，中共連日來也動作頻頻，叫囂稱若裴洛西赴台將祭軍事回應，中國海事局今天更發布航行警告，指2日將於南海部分海域進行「軍事訓練」，挑釁意味濃厚。

自裴洛西計畫訪台的消息傳出後，中國便不斷升高文攻武赫，美中緊張關係升級。上週五（7/29）裴洛西啟程前來亞洲後，中方同日就發布航行警告，30日於福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練，該地點正是台灣海峽最窄處，示威意味十足。

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不僅如此，今最新消息稱裴洛西訪團最快2日晚間抵達台灣，還將會晤總統蔡英文，中國官方除了繼續公開放砲嗆聲，天津、遼寧、海南海事局週一同步發出軍演航行警告，似乎是想告訴美方，中方先前揚言祭軍事回應的話不是說說而已。

天津海事局指出，2日下午2點至4點，於天津郵輪母港碼頭前沿500公尺範圍內，將進行演習預演；遼寧海事局指出，1日下午2點至4日深夜11點59分，於渤海北部進行實彈射擊，具體封鎖範圍「以39-50.80N 121-10.03E為中心，8海里（約15公里）為半徑」；海南海事局指出，南海地區，2日凌晨零時至6日深夜11點59分，在「20-08.10N 111-30.20E、20-08.10N 112-07.30E、19-38.10N 112-07.30E和19-38.10N 111-30.20E四點連線水域範圍內進行軍事訓練」。

中國天津、遼寧、海南海事局週一同時發布航行警告，其中遼寧海事局稱近日將在渤海進行實彈射擊訓練。示意圖，圖為中國2016年12月於渤海軍演的照片，一架殲-15戰機降落在遼寧號航空母艦上。（法新社）

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