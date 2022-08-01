裴洛西傳最快明抵台 中國戰狼不嘴軟：我們就拭目以待

趙立堅嗆聲裴洛西若敢造訪台灣，解放軍絕不會坐視不管。（美聯社）

2022/08/01 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲，是否造訪台灣受到各界矚目，今（1日）更有消息稱裴洛西最快於明（2日）晚抵台。對此，中國外交部發言人趙立堅今天表示，中方已多次對美方提出警告，如果裴洛西真的敢去台灣，「就讓我們拭目以待吧」！

綜合中媒報導，裴洛西辦公室近日公開的亞洲行程雖未包括台灣，但外界仍猜測她可能已私人身分等方式訪問，多家外媒也稱掌握知情人士消息指裴洛西確實會「按計畫」飛往台灣。《華盛頓郵報》知名政治分析專欄作家羅金（Josh Rogin）今天更稱，台灣行應該會發生，可能是在結束星馬行程後實現，時間可能是明晚或後天（3日）上午。

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對此，中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會上被問及此事時，表示中方近來已多次向美方表明堅決反對裴洛西訪台的立場，強調計畫若成行將導致嚴重後果，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

接著有記者追問中國軍方具體會做出何種反應時，趙立堅回應稱，裴洛西作為美國政府第三把交椅，這樣的身分決定了她訪問台灣的高度敏感性，不論她什麼時候、什麼方式訪台，都嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，必將進一步破壞中美關係，造成惡劣影響，「如果裴洛西眾議長訪問台灣，必將採取堅決應對和有力的反制措施捍衛自身的主權和領土完整，至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」

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