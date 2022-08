就是要吃！大象奮力攀樹摘菠蘿蜜 村民圍觀歡呼

2022/08/02 00:13

〔即時新聞/綜合報導〕看到心愛的美食近在眼前,即使前方有再多阻礙都會努力克服,就算是「溫柔的巨人」也不例外。近來網路上流傳一則影片,只見畫面中一頭大象奮力蹬起雙腿,努力想從樹上摘下菠蘿蜜,底下許多網友留言讚嘆大象的毅力。

綜合外媒報導,印度官員薩胡(Supriya Sahu)1日在推特分享這則影片,還附上標題「菠蘿蜜之於大象就像芒果之於人類」,影片畫面可以看到,一頭壯碩大象先是站在原地,試著摘取樹上的菠蘿蜜,沒想到勾不到。大象不死心突然奮力一蹬,伸長驅幹並用後腿站立,這才終於成功摘下菠蘿蜜。此時,拍攝影片的村民也為牠歡呼。

請繼續往下閱讀...

影片發布後,網友紛紛稱讚大象的毅力,並笑稱,「溫柔的巨人不死心」、「這是多麼巨大的力量,牠們甚至可以一擊就把樹撞倒」。也有網友好奇,大象是如何吃下有著堅硬外殼的波羅蜜,另一名網友貼心回覆,大象可以把堅硬的水果壓碎成適當大小,即使再大的波羅蜜都能壓成更小的碎片,方便咀嚼。

Jackfruit is to Elephants what Mangoes are to humans.. and the applause by humans at the successful effort of this determined elephant to get to Jackfruits is absolutely heartwarming ????



video- shared pic.twitter.com/Gx83TST8kV