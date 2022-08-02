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    就是要吃！大象奮力攀樹摘菠蘿蜜 村民圍觀歡呼

    「溫柔的巨人不死心」，一頭大象奮力從樹上摘下波羅蜜，許多網友紛紛留言讚嘆大象的毅力。（圖擷取自推特）

    「溫柔的巨人不死心」，一頭大象奮力從樹上摘下波羅蜜，許多網友紛紛留言讚嘆大象的毅力。（圖擷取自推特）

    2022/08/02 00:13

    〔即時新聞／綜合報導〕看到心愛的美食近在眼前，即使前方有再多阻礙都會努力克服，就算是「溫柔的巨人」也不例外。近來網路上流傳一則影片，只見畫面中一頭大象奮力蹬起雙腿，努力想從樹上摘下菠蘿蜜，底下許多網友留言讚嘆大象的毅力。

    綜合外媒報導，印度官員薩胡（Supriya Sahu）1日在推特分享這則影片，還附上標題「菠蘿蜜之於大象就像芒果之於人類」，影片畫面可以看到，一頭壯碩大象先是站在原地，試著摘取樹上的菠蘿蜜，沒想到勾不到。大象不死心突然奮力一蹬，伸長驅幹並用後腿站立，這才終於成功摘下菠蘿蜜。此時，拍攝影片的村民也為牠歡呼。

    影片發布後，網友紛紛稱讚大象的毅力，並笑稱，「溫柔的巨人不死心」、「這是多麼巨大的力量，牠們甚至可以一擊就把樹撞倒」。也有網友好奇，大象是如何吃下有著堅硬外殼的波羅蜜，另一名網友貼心回覆，大象可以把堅硬的水果壓碎成適當大小，即使再大的波羅蜜都能壓成更小的碎片，方便咀嚼。

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