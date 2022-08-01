為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏南城市遭俄軍狂轟釀2死3傷 烏軍「海馬斯」再度建功（不斷更新）

    烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫遭俄軍砲擊。（路透）

    烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫遭俄軍砲擊。（路透）

    2022/08/01 08:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間8月1日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克（Serhii Bratchuk）7月31日指出，烏軍在7月30日晚間使用海馬斯擊毀1列俄軍貨運列車，至少造成80死200傷。

    ＊烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）從7月30日晚間至31日早上遭俄軍猛烈砲擊，造成至少2死3傷，多處公共設施與房屋被摧毀，烏克蘭糧食大亨瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）也在這場攻擊中不幸喪生。

    ＊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）7月31日簽署一份新的海軍戰略準則。文件內容顯示，俄羅斯除了將美國視為最大競爭對手外，也計畫提升在關鍵海域的影響力，期望成為「海上強國」，並強調俄羅斯未來將加強在黑海與亞速海（Azov Sea）的地緣政治位置，另外北極海（Arctic Ocean）也被列為特別重要的區域。

    ＊俄羅斯7月31日指控烏克蘭以無人機對黑海艦隊位於克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）的總部發動攻擊，至少造成5人受傷。烏國軍方否認襲擊指控，稱俄方是在栽贓挑釁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海馬斯炸翻俄軍運輸列車 至少造成80死200傷
    2022/08/01 08:33

    海馬斯炸翻俄軍運輸列車 至少造成80死200傷
    超無良！俄軍濫炸 烏克蘭農業大亨夫婦慘死
    2022/08/01 07:33

    超無良！俄軍濫炸 烏克蘭農業大亨夫婦慘死

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    烏克蘭南部城市遭砲擊至少2死3傷 糧食大亨也慘死家中
    2022/07/31 22:39

    烏克蘭南部城市遭砲擊至少2死3傷 糧食大亨也慘死家中
    普廷簽署海軍新戰略準則 視美國為頭號威脅
    2022/07/31 21:22

    普廷簽署海軍新戰略準則 視美國為頭號威脅

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    黑海艦隊總部遭烏無人機襲擊？ 烏軍否認：俄方栽贓挑釁
    2022/07/31 21:20

    黑海艦隊總部遭烏無人機襲擊？ 烏軍否認：俄方栽贓挑釁
    烏克蘭今年糧收恐腰斬 首艘出口船明可望離港
    2022/07/31 18:04

    烏克蘭今年糧收恐腰斬 首艘出口船明可望離港
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播