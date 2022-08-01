烏南城市遭俄軍狂轟釀2死3傷 烏軍「海馬斯」再度建功（不斷更新）

烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫遭俄軍砲擊。（路透）

2022/08/01 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間8月1日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克（Serhii Bratchuk）7月31日指出，烏軍在7月30日晚間使用海馬斯擊毀1列俄軍貨運列車，至少造成80死200傷。

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＊烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）從7月30日晚間至31日早上遭俄軍猛烈砲擊，造成至少2死3傷，多處公共設施與房屋被摧毀，烏克蘭糧食大亨瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）也在這場攻擊中不幸喪生。

＊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）7月31日簽署一份新的海軍戰略準則。文件內容顯示，俄羅斯除了將美國視為最大競爭對手外，也計畫提升在關鍵海域的影響力，期望成為「海上強國」，並強調俄羅斯未來將加強在黑海與亞速海（Azov Sea）的地緣政治位置，另外北極海（Arctic Ocean）也被列為特別重要的區域。

＊俄羅斯7月31日指控烏克蘭以無人機對黑海艦隊位於克里米亞塞凡堡市（Sevastopol）的總部發動攻擊，至少造成5人受傷。烏國軍方否認襲擊指控，稱俄方是在栽贓挑釁。

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