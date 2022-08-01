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    美肯塔基州雨災增至26死 州長：災損仍持續擴大

    美國肯塔基州東部降下猛烈豪雨釀成洪災，州長貝希爾今天表示，包括兒童在內，已知26人喪生，數字還會增加。（歐新社資料照）

    美國肯塔基州東部降下猛烈豪雨釀成洪災，州長貝希爾今天表示，包括兒童在內，已知26人喪生，數字還會增加。（歐新社資料照）

    2022/08/01 00:18

    〔中央社〕美國肯塔基州東部降下猛烈豪雨釀成洪災，州長貝希爾今天表示，包括兒童在內，已有26人喪生，預期還會有更多人死亡。

    路透社報導，貝希爾（Andy Beshear）當地時間今天一早在推特（Twitter）發文指出：「死亡人數增加為26人，數字還會上升。出現災損地區分布廣泛，許多家庭流離失所，預期接下來一天都還有降雨。」

    貝希爾告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）：「我知道又增加數具遺體，我們知道還在增加，得花上數週時間才能找到遺體。」

    截至昨天已經證實有4名兒童死亡。貝希爾今天表示，恐怕至少會增加兩名兒童罹難。

    這是肯塔基州7個月內第2次遭受國家等級重大災難，去年12月肯州西部遭到為數眾多龍捲風襲擊，造成近80人身亡。

    貝希爾28日宣布進入緊急狀態，他形容這場災難是肯塔基州史上「最嚴重、最具毀滅性洪災之一」。

    總統拜登29日宣布當地進入重大災難狀態，以調度聯邦資金救災。

    國家氣象局（National Weather Service）指出，對肯塔基州南部和東部地區的暴洪守視將進行到明天上午。

    據美國停電資訊網站PowerOutage.US的數據，截至今天凌晨，該州已有逾1萬3000起停電通報。

    貝希爾指出，這場暴雨造成的災損恐需數年才能夠恢復。

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