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    天生一副震驚臉 超萌狗狗被收養狂吸16萬粉融化粉絲心

    貝兒因為天生缺陷，頭部肌肉向後拉伸，讓牠總是一副瞪大眼睛，看起來相當驚訝的樣子。（翻攝臉書）

    貝兒因為天生缺陷，頭部肌肉向後拉伸，讓牠總是一副瞪大眼睛，看起來相當驚訝的樣子。（翻攝臉書）

    2022/07/30 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕有的狗狗以笑臉服人，有的狗狗則因臭臉撞臉名人而成名，美國一隻混種杜賓犬貝兒（Belle）則是天生了一張驚訝臉。原來，貝兒的驚訝臉是因為頭部肌肉天生缺陷所導致，不過牠的領養人並不在意，全心愛護、照顧著貝兒。

    綜合外媒報導，貝兒來自美國堪薩斯州，因為天生缺陷，頭部肌肉向後拉伸，讓牠總是一副瞪大眼睛，看起來相當驚訝的樣子。貝兒被動物福利機構救援回來，在2017年與飼主歐康娜（Lieschen O'Connor）相遇，歐康娜並不在意貝兒的缺陷，決定領養牠，讓牠擁有一個真正的家。

    歐康娜表示，貝兒的生理缺陷其實對日常起居沒有什麼大礙，只是要經常幫牠點眼藥水，幫牠保持眼球濕潤。貝兒非常溫馴，與家裡2隻貓咪和歐康娜的孩子相處融洽，歐康娜表示，牠對小孩和其他動物都非常溫和，而且超級貼心，有時候傻呼呼的。

    這隻超酷狗狗的生日是2017年4月1日，正好是愚人節，相當逗趣。歐康娜表示，自己很喜歡貝兒天生與眾不同的長相，貝兒在路上經常收到路人的表白，誇貝兒是「有史以來最可愛的狗狗」。

    貝兒在歐康娜的照顧下過著相當快樂舒適的生活，甚至擁有專屬社群平台帳號，如今已有16萬粉絲，每則影片都收到大量粉絲讚美。

    @bellebows4117 #bellebows #dogsoftiktok ♬ Married Life - Michael Giacchino

    @bellebows4117 #bellebows #mirrordog #fetch ♬ Chariots Of Fire （Original） - The Flame

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