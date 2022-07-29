美前眾院議長金瑞契強力呼籲 裴洛西應率團訪台

美國前眾院議長金瑞契呼籲，裴洛西應率領跨黨派的國會代表團訪台。（圖擷自Gingrich 360）

2022/07/29 18:56

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西近日將率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國等國，但台灣行程尚未確定。25年前曾訪台的前眾院議長金瑞契呼籲，裴洛西應率領跨黨派的國會代表團訪台。

金瑞契（Newt Gingrich）27日在自家網站「金瑞契360」（Gingrich 360）發布專文表示：「既然這件事已經成為公共議題，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）就必須在8月造訪台灣。不僅如此，我希望她能率領一個跨越兩黨的國會代表團訪台。」

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專文寫道：「我明白頂住中國共產黨的壓力是多麼重要。我們在1997年經歷過類似挑戰，當時我成為訪問過台灣最高層級的美國官員。可悲的是，20多年過去，我仍保持這項頭銜。」

共和黨籍的金瑞契還說：「我擔任眾院議長時，我們安排一次長時間的中華人民共和國訪問行程，其中包括在北京和上海發表重要演說，以及會晤高階領導人對美中兩國議題進行嚴肅對話。我們還決定把台灣加入訪問行程。中國共產黨人怒不可遏。」

金瑞契表示：「美國的立場是：共產黨人不能占領台灣，但美國不會公開承認台灣獨立。過去半個世紀，這種刻意模稜兩可的公式有效維持台灣的自由，並且避免一場大戰。」

他說道：「1990年代後期，我維持美國的這個立場。我尊重自由的人民不被征服的權利，我尊敬台灣人的經濟成就。我也強烈感覺到，如果我們強而有力且清楚地表達我們的價值觀和戰略，中共獨裁政權會避免挑戰美國。」

「事實證明，這樣的直覺是正確的。中共當時威脅說，如果我堅持去台灣，就會取消對我訪問中國大陸的邀請。於是，我的國家安全顧問派坎姆（Gardner Peckham）做出強有力且清楚的表達，他告訴北京：『美國聯邦眾議院議長的出訪計畫，不聽從中國共產黨的指令。』」

金瑞契透露，中共當時一度堅持要撤邀請函，派坎姆便嚇唬他們說，金瑞契一行會樂意運用空出的日子到台灣進行更長時間、更廣泛的訪問。

金瑞契說：「到了這時候，中國共產黨讓步，我們做出顧及雙方面子的妥協。我會去台灣，但不是直接從中國大陸過去。所以，我們途經日本飛到台灣。」

金瑞契表示，1997年至今，局勢已有很大變化。現今的台灣明顯是一個自由國家，擁有蓬勃發展的新聞媒體、競爭激烈的政治體系和充滿活力的經濟。

「既然議長裴洛西可能訪台的消息已經公開，她就必須貫徹執行。如同在1997年，美國對於自身的價值觀和戰略必須保持強有力和清楚的立場。現在若退縮，會讓中共獨裁政權認為美國正變得越來越軟弱和怯懦。」

金瑞契說：「我對裴洛西議長的唯一建議，是率領一個強大的跨黨派國會代表團。這會證明，我們對一個自由安全台灣的承諾，是真正來自兩黨。」

金瑞契還說：「由議長裴洛西率領一個強大的跨黨派代表團，將是對中共總書記習近平發出一個強而有力的訊號，即他應該放棄入侵或恫嚇台灣的任何計畫。」

金瑞契在文末呼籲：「你不會經常聽到我這樣說，但針對這次情況，我很樂意說『去吧，南西（裴洛西），去吧！』她有一個重大、歷史性的機會，來代表美國的力量、決心以及對自由的承諾。」

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