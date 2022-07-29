裴洛西亞洲行29日啟程 「台灣」行程這樣安排

裴洛西是否訪台尚未確定。（法新社，本報合成）

2022/07/29 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台消息引發台美中密切關注，中國已放話將採取反制措施，美方則規劃保障其安全。但據消息人士指出，裴洛西的亞洲訪問行程上，台灣仍被列為「暫定」。

《NBC》報導，一名知情人士當地時間週四審閱裴洛西亞洲之旅目的地清單，包括日本、南韓、馬來西亞、新加坡，台灣被列為暫定。據《彭博》說法，裴洛西與國會成員代表團將在週五啟程。

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中國想方設法阻擋裴洛西訪問台灣，除了明確表達的威脅外，共和黨議員、美台工作小組共同主席拉森（Rick Larsen）也透露，中方甚至向他施壓阻止裴洛西前往台灣，「我認為，中國試著要在任何一名國會議員的出訪行程上施壓的做法，是一個極大的誤判。」

一名消息人士提到，裴洛西花了一整個禮拜和官員討論亞洲行和台灣爭議，有鑑於可能造成的軍事緊張升溫，討論過程極為謹慎仔細。

美國總統拜登稍早才與中國國家主席習近平通話2小時又17分鐘。針對台灣，拜登強調美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定；習近平則說領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚」，希望美方看清楚這一點。

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