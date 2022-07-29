美專家：裴洛西若訪台 美軍擬派F-22戰機中隊護送至松山機場

美國聯邦眾議院議長裴洛西傳8月訪台，北京當局與軍方頻頻恫嚇撂狠話，美國軍事專家易思安表示，由於中國政府的威脅，若裴洛西決定訪台，美軍擬派F-22戰機中隊護送至台北松山機場。（美聯社）

2022/07/29 16:48

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西傳8月訪台，北京當局與軍方頻頻恫嚇撂狠話，美國軍事專家易思安表示，由於中國政府的威脅，若裴洛西決定訪台，美軍擬派F-22戰機中隊護送至台北松山機場。

美國之音（VOA）今天報導，華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）表示，絕對不認為裴洛西（Nancy Pelosi）訪台會挑起危機，她應該去。

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他說，要是眾議院議長不訪台，形同在面對中共明顯的脅迫和恫嚇手段退縮，這樣做的代價就是在錯誤時間釋放錯誤信息，所以不認為她會退讓，她會去台灣。

易斯安表示：「理想情況是，她會到台灣，而且也會被護送。此刻由於中國政府發出的威脅性質，她至少會受到至少一個F-22戰機空軍中隊的護送。」

他說，日本冲繩有座非常大的嘉手納空軍基地，由於來自中國脅迫的性質，裴洛西的專機將由美國空軍護送到松山機場，確保沒有危險事故發生，使解放軍不至輕舉妄動。

易思安說，裴洛西原本4月間有意訪台，因確診而取消，中方此時的強烈反應是因北京從國防部、白宮和美國政府等方面發現可乘之機，以為強烈脅迫是有用才提高調門，但他不認為中國敢動手，北京是虛張聲勢。

他表示：「我認為他們是在唬人。因為挑起與美國的危機或衝突當然不符合他們的利益…如果他們攻擊我們的眾議院議長，那麼我們就會發生戰爭，我不認為北京會瘋狂到想要與美國發生戰爭。」

但美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）及保守派智庫美國企業研究所資深研究員庫珀（Zack Cooper）則說，裴洛西此行太危險。

葛來儀和庫珀表示，習近平正在為他的3連任鋪路，此時此刻他不能對外示弱，因此裴洛西在此時訪台太危險，很可能引發台海危機，並說美中兩國正在朝「碰撞的路線」（collision course）前進。

不過蘭德公司資深政治科學家郭泓均則說，美中為裴洛西訪台發生軍事對抗的可能性不高，因兩國都不想發生戰爭，至於中方是否「伴飛」裴洛西的專機，或是在台海周邊宣布禁航區，郭泓均說那是過度反應。

他表示，中方對裴洛西可能訪台的強烈示警意在表態，中方其實很清楚美國國會與行政部門分立的政府體制，也明白美國總統拜登沒有權力左右裴洛西。

對於若干意見分析，中共20大前習近平不能在裴洛西訪台示弱，但郭泓均不這麼認為。

他說，對習近平來說，此時此刻正面對中國內部許多問題，包括他堅持清零造成的經濟放緩，這是他自己的政策，還有地方債務等等，因此最重要的是他必須讓黨內認為，他有能力解決這些問題。

郭泓均指出，可能有人研判他試圖以台灣轉移內部問題，但是這些難題在某種程度上要比台灣更重要，他不想每天起床都在想台灣，他想要專注內部事務，那些才會影響他在中共黨代表大會拚3連任的得票。

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