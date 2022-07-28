又超英趕美？網傳中國女造出首輛磁懸浮汽車 研院、專家闢謠

網傳一段簡體字資訊，稱「中國20歲女孩蔡雨辰造出世界首輛懸浮汽車」，實為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

2022/07/28 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕網傳一段簡體字資訊，稱「中國20歲女孩蔡雨辰造出世界首輛懸浮汽車」是否為真？台灣事實查核中心求證我國中央研究院專家與汽車資訊網站總編輯，查證目前並無磁懸浮汽車被造出或生產資訊，網傳訊息為錯誤訊息。

這則網傳影片中，標題與內容皆以簡體字敘事，題為「中國20歲女孩 造出世界首輛懸浮汽車」，內容大意「中國90後天才少女蔡雨辰造出世界首輛磁懸浮汽車『浮舟』，它採用磁懸浮技術，不需額外組裝輪胎，可以在行駛過程中360度無死角轉動，並且利用磁懸浮可以減少地面摩擦從而更好的提高速度和性能」。

請繼續往下閱讀...

查核中心檢視影片，其中出現2款懸浮車，在沒有軌道的情況下，在路上航行。該單位據此求證中央研究院物理研究所特聘研究員吳茂昆與汽車網站《狂人日誌》總編輯郭正浩。

專家表示，「磁懸浮效應需要有提供磁場的裝置，以產生足夠浮力抵消地球引力，以地球磁場強度，傳言出現的磁懸浮車不太可能實現」，目前市面上也沒有任何「磁懸浮汽車」已製造或投入生產的資訊。

查核中心進一步依據影片「磁懸浮車」及所謂「蔡雨辰」等人物畫面搜尋；2款「磁懸浮車」原始影片分別為中國四川成都的學生王佳在福斯「人民汽車計畫」所提出概念之影像，以及中國上海23歲的工業設計學生「蔡雨晨」參與雷諾未來汽車設計競賽所提出概念之影像。

2款「磁懸浮車」都是參賽之概念作品，並沒有被真實製造出來，綜合以上資訊，網傳「世界首輛磁懸浮汽車已經被製造出來」是虛構捏造訊息，為錯誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法