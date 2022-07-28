日本梅毒病例激增 傳染病研究所示警有突破萬例可能性

圖為一名梅毒病例發病狀況。示意圖，與本文無關。（資料照）

2022/07/28 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本國立傳染病研究所調查發現，近年統計到「梅毒」病例有大幅上升趨勢，出現突破萬例的可能性。對此，專家呼籲，如果民眾有些許疑慮，可盡速至醫療機關就診接受檢查。

根據《NHK》報導，傳染病研究所在2022年統計截至7月17日止，日本全境梅毒病例報告已達6106例，為去年同期的1.7倍。以地區觀察，東京都佔1796例，為去年同期1.5倍，大阪府佔773例，為去年同期2.1倍，愛知縣佔345例，為去年同期1.9倍。

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傳染病研究所示警，日本2017至2021年5年間，梅毒的平均統計病例數約6600例，而2022年統計病例已經達到相同水準，若持續以這種漲速持續擴散，則梅毒病例有可能漲破1萬例，成為日本自1999年起統計歷年梅毒病例以來首次突破萬的紀錄。

日本性傳染病學會負責梅毒抗疫領域的神戶大學準教授重村克巳准表示，梅毒最重要對策就是預防，呼籲正確使用保險套，若有染病疑慮則應盡速就醫檢查、及早治療。

根據我國疾管署介紹，梅毒是由「梅毒螺旋菌」引起，是一種全身性的慢性傳染病，近年在已開發國家發生率已明顯下降、傳染率維持穩定，但仍是全球常見的性病之一。梅毒無法終生免疫，治療後仍有可能再度感染發病，主要透過性交及其他性行為之緊密接觸傳染，也可能經由血液傳染。

梅毒也可能垂直傳染，若孕婦懷孕初期未接受適當治療，會透過胎盤傳染給胎兒，造成新生兒感染先天性梅毒，可能導致死產或死亡。

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