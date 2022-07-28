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    美媒：裴洛西邀眾院外委會領袖共同訪台

    2022/07/28 01:54

    〔中央社〕美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾今天受訪表示，眾院議長裴洛西邀請一小群議員陪同她訪問台灣，包括他本人及眾院外委會主席米克斯，等於證實裴洛西確實有訪台計畫。

    英國「金融時報」（Financial Times）19日報導，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程一環。若順利成行，身為美國總統繼承順位第2位的裴洛西，將成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長。

    截至目前，裴洛西辦公室都以安全慣例為由，不願預先證實或否認海外出訪行程，美國行政部門也尚未證實。

    不過，麥考爾（Michael McCaul）今天在國會山莊接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者訪問時透露，裴洛西有邀請他與民主黨籍的米克斯（Gregory Meeks）一同前往台灣，成為首位公開證實裴洛西確實有訪台計畫的人士。

    報導引述麥考爾說，他因為有其他私人行程，婉拒裴洛西邀約，但他呼籲任何想去的議員就該去，因為「這能對（中國國家主席）習近平展現政治威懾力」。麥考爾也提醒裴洛西，若行程會造成反彈或導致情勢升級，要留意軍方怎麼說。

    報導表示，出訪預計在國會8月休會期間，但麥考爾未提供確切日期。根據國會行事曆，眾議院預訂從8月1日休會至9月5日；日本共同社今天引述外交消息來源指出，裴洛西預計在8月初訪日。

    截至發稿，NBC News未能取得米克斯發言人的回應。（編輯：陳正健）1110728

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