聯合國促廢除港版國安法 港府反駁「毫無根據」

聯合國人權事務委員會副主席布爾坎27日公開表示，委員會敦促香港廢除港版國安法。（歐新社）

2022/07/28 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權事務委員會27日指出，香港在港版國安法實施後，大量公民團體如工會、學生會停止運作或撤離香港，促請香港當局避免打擊結社自由，且應廢除有爭議的港版國安法。香港特區政府政制局晚間發表6300多字回應，認為這是「毫無根據的批評」。

聯合國人權事務委員會負責監督《公民與政治權利國際公約》（International Covenant on Civil and Political Rights ）的執行情況，香港已簽署這項公約，但中國未簽署。

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綜合外電報導，聯合國人權事務委員會副主席布爾坎（Christopher Arif Bulkan）表示：「委員會敦促香港採取行動，廢除國安法，與此同時，也避免採用該法。」

委員會指出，港版國安法2020年頒布以來，已導致200多人被捕，其中包括12名未成年人，香港1997年回歸中國，中共承諾香港「一國兩制、高度自治、港人治港、現有的資本主義生活方式五十年不變」，但批評者認為，香港的自治權正迅速被削弱。報告中關切2019年反送中運動以來香港警方濫用武力，港府將所有示威都視為暴力，促請港府立刻成立完全獨立的投訴警察機制，呼籲撤銷非法集會控罪，修訂《公安條例》。委員會也關注香港言論及新聞自由，針對指控記者違反國安法，呼籲盡快撤銷。

香港政制及内地事務局長曾國衛7月初曾與委員會視訊連線，表達香港政府「堅定致力於保護人權」，包含《公民與政治權利國際公約》規定的權利；但他也強調，若為了保障國家安全，這些權利也可以被限制。

香港政制局27日晚上發表長篇回應，重申國安法第4及5條都提及應保障人權及堅持法治原則，執法都根據證據及法律規定，與涉案人士背景無關，並重申香港新選制「是一個良好的民主制度，亦最適合香港特區」。政制局發言人反駁委員會指控香港警方在處理反送中示威中過度使用武力，是無視當時示威者使用極端暴力，反送中絕非和平示威。

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