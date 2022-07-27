為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    路透：拜習通話傳28日舉行 聚焦台海局勢與烏俄衝突

    美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於近日展開對話，重要議題包括台海局勢、烏俄戰爭與中國關稅問題。（美聯社）

    美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於近日展開對話，重要議題包括台海局勢、烏俄戰爭與中國關稅問題。（美聯社）

    2022/07/27 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來美中關係陷入僵局，拜登於去年上任後仍與中方保持著若離若即的疏遠關係，烏俄戰爭、台海問題成為美中雙方施展話語權的施力點。近日據路透的可靠消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家領導人習近平將在28日進行電話會談，雙方談論重點將聚焦台海局勢、烏俄戰爭及關稅問題。

    根據路透 報導指出，本次電話會談將是拜習雙方的第5次談話，上次兩人透過視訊隔空對話已是3月18日的事，當時通話時間約2個小時左右。白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）於26日向記者透露，雙方除了會討論中美如何協調經濟競爭的議題以外，也會聚焦在日趨不穩的台海局勢與曠日費時的烏俄戰事。

    這次中美領導人的直接對話，剛好處在一個敏感的時機點，本月日前傳出美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台的消息，引起中方的高度不滿，中國官方不僅強烈譴責美方行徑，更威脅「如美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管」。

    柯比指出：「美中會討論從台海問題到烏俄衝突的所有議題，還有我們應該要如何協調兩國的競爭關係，特別是在經濟領域上。」

    而除了裴洛西的訪台可能已造成美中關係齟齬以外，近日中國艦艇在南海區域的張狂行為亦引起美方高度關注與譴責，26日美國高級官員就指謫中方在該海域對他國陡升的挑釁行為，以及警告中國船艦與軍機這種充滿侵略性與不負責任的行徑，讓該地區爆發衝突只是時間早晚的問題。

    美國前任駐亞洲外交官羅素（Daniel R. Russel）表示，在沒有一個能防止台海局勢升級成衝突的美中機制之下，台灣議題如今已成為一個真正的危機。隨著拜登與習近平睽違近4個月的通電即將到來，美國與中國的關係會如何演變引人關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白宮指拜習本週通話將談台灣 CNN披露裴洛西正邀美兩大黨人士訪台
    2022/07/27 06:08

    白宮指拜習本週通話將談台灣 CNN披露裴洛西正邀美兩大黨人士訪台
    拜習通電話前夕 美國務院批北京在南海挑釁變本加厲
    2022/07/27 05:54

    拜習通電話前夕 美國務院批北京在南海挑釁變本加厲

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    彭博：裴洛西仍未排除訪台 時間可能在拜登與習近平通話後幾天
    2022/07/26 12:14

    彭博：裴洛西仍未排除訪台 時間可能在拜登與習近平通話後幾天
    自由說新聞》 美中制海權爭鋒！中共拚突穿島鏈 台美布局阻斷
    2022/06/19 16:11

    自由說新聞》 美中制海權爭鋒！中共拚突穿島鏈 台美布局阻斷
    布林肯要求中方 尊重台灣意願
    2021/11/15 05:30

    布林肯要求中方 尊重台灣意願
    社論》兩岸的國際視野已改觀
    2021/06/17 05:30

    社論》兩岸的國際視野已改觀
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播