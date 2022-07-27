路透：拜習通話傳28日舉行 聚焦台海局勢與烏俄衝突

美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於近日展開對話，重要議題包括台海局勢、烏俄戰爭與中國關稅問題。（美聯社）

2022/07/27 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕近年來美中關係陷入僵局，拜登於去年上任後仍與中方保持著若離若即的疏遠關係，烏俄戰爭、台海問題成為美中雙方施展話語權的施力點。近日據路透的可靠消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家領導人習近平將在28日進行電話會談，雙方談論重點將聚焦台海局勢、烏俄戰爭及關稅問題。

根據路透 報導指出，本次電話會談將是拜習雙方的第5次談話，上次兩人透過視訊隔空對話已是3月18日的事，當時通話時間約2個小時左右。白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）於26日向記者透露，雙方除了會討論中美如何協調經濟競爭的議題以外，也會聚焦在日趨不穩的台海局勢與曠日費時的烏俄戰事。

請繼續往下閱讀...

這次中美領導人的直接對話，剛好處在一個敏感的時機點，本月日前傳出美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台的消息，引起中方的高度不滿，中國官方不僅強烈譴責美方行徑，更威脅「如美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管」。

柯比指出：「美中會討論從台海問題到烏俄衝突的所有議題，還有我們應該要如何協調兩國的競爭關係，特別是在經濟領域上。」

而除了裴洛西的訪台可能已造成美中關係齟齬以外，近日中國艦艇在南海區域的張狂行為亦引起美方高度關注與譴責，26日美國高級官員就指謫中方在該海域對他國陡升的挑釁行為，以及警告中國船艦與軍機這種充滿侵略性與不負責任的行徑，讓該地區爆發衝突只是時間早晚的問題。

美國前任駐亞洲外交官羅素（Daniel R. Russel）表示，在沒有一個能防止台海局勢升級成衝突的美中機制之下，台灣議題如今已成為一個真正的危機。隨著拜登與習近平睽違近4個月的通電即將到來，美國與中國的關係會如何演變引人關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法