4名志願軍戰死烏東前線 指揮官還原戰況「他們被俄軍戰車伏擊」

國際志願軍的烏克蘭指揮官接受外媒訪問，提及當時4名志願軍戰死過程。圖為國際志願軍。（美聯社）

2022/07/26 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府招募「國際志願軍」前來烏克蘭助戰，加拿大與美國政府日前均確認有公民在烏克蘭東部前線戰死，加籍志願軍與2名美籍志願軍疑似為一同戰死。負責指揮國際志願軍的烏克蘭指揮官米羅斯尼琴科（Ruslan Miroshnichenko）表示，7月18日有4名志願軍喪生，原因是他們遭到俄軍戰車伏擊。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，米羅斯尼琴科23日指出，7月18日共有4名國際志願軍在烏東前線戰死，分別是美籍的盧西辛（Luke Lucyszyn）、楊恩（Bryan Young）、加拿大籍的羅伊-西羅爾（Emile-Antoine Roy-Sirois）以及瑞典籍的帕崔納尼（Edvard Selander Patrignani）。米羅斯尼琴科表示，這4人是烏克蘭國土防衛隊特種做戰部隊的隊員，駐紮在頓內茨克州西維爾斯克（Siversk）週邊，他們在那持續抵禦俄軍進攻。

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米羅斯尼琴科提到，當時為了拖住俄軍腳步，國際志願軍被部署到西維爾斯克東北方的村落，他們雖然成功阻擋俄軍攻勢，卻遭到俄軍戰車伏擊。米羅斯尼琴科還原當時細節：「戰車發射的砲彈擊傷盧西辛，楊恩、羅伊-西羅爾與帕崔納尼跑去幫盧西辛急救，但不幸的是，俄軍戰車的第二發砲彈把他們都殺死了。」

米羅斯尼琴科表示，他很榮幸能成為志願軍的指揮官，他們都完全自願地在前線善盡戰鬥職責，直到最後光榮戰死。米羅斯尼琴科強調，死去4人的遺體都已被取回。

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