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    加拿大證實1公民在烏東前線死亡 傳與美籍志願軍一同戰死

    加拿大外交部證實1名加拿大公民在烏克蘭前線死亡。圖為國際志願軍示意圖，非新聞當事人。（路透）

    加拿大外交部證實1名加拿大公民在烏克蘭前線死亡。圖為國際志願軍示意圖，非新聞當事人。（路透）

    2022/07/25 08:14

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭政府先前招募「國際志願軍」，吸引各國許多有實戰經驗的公民前往烏克蘭助戰，加拿大外交部24日指出，外交部得知1名加拿大公民在烏克蘭前線死亡，外交部正與家屬取得聯繫，並提供一切協助。據了解，這名加拿大志願軍是和日前美國官方宣布死亡消息的美籍志願軍一同戰死。

    綜合外媒報導，加拿大外交部指出，外交部官員正與家屬取得聯繫，並提供外交領事協助，而基於個人隱私，官方不會分享更多細節。加媒《CBC》報導指出，這名在烏克蘭頓巴斯前線戰死的加拿大公民是31歲的前消防員羅伊-西羅爾（Émile-Antoine Roy-Sirois），他的美籍戰友馬丁尼茲（Adriel Martinez）聯絡羅伊-西羅爾的母親，告知她兒子於7月18日去世。

    羅伊-西羅爾的母親表示，兒子3月27日前往波蘭，不久後加入一個「外籍單位」，兒子雖然每天都會跟她通電話，但她說：「我不想失去我兒子，我懇求他回國或是以其他不同的方式提供協助，但他不想改變想法。」羅伊-西羅爾的母親提到，她和加拿大駐烏克蘭大使館保持聯繫，只希望兒子的遺體能送回蒙特婁（Montreal）

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