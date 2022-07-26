艾多根籲烏俄遵守黑海協議 聯合國：首批糧食船將在數日內出港

聯合國副發言人哈克表示，預計首批載運烏克蘭糧食的船隻將會在幾天內啟航。圖為貨船裝載穀物示意圖。（路透）

2022/07/26 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕22日在聯合國、土耳其的斡旋下，俄羅斯和烏克蘭簽訂協議，同意恢復烏克蘭糧食出口，但俄羅斯隨後卻以飛彈攻擊烏克蘭港口敖德薩（Odessa），烏克蘭雖對此批評俄羅斯，但糧食出口事宜仍在持續進行中。聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）25日表示，預計首批載運糧食的船隻將會在未來幾天內啟航。

綜合外媒報導，哈克指出，儘管敖德薩被俄羅斯攻擊，但簽署協議的烏俄兩國都已重申協議承諾，兩國也和聯合國頻繁接觸，烏俄與聯合國在26日時將在土耳其伊斯坦堡的聯合協調中心派駐相關人員，監控船隻移動及相關檢查作業。哈克表示：「我們希望第一艘糧食貨船可以在幾天內移動，協調中心也將與航運業者聯繫，公佈船隻的詳細資訊。」

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美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，儘管俄羅斯攻擊敖德薩，但他們仍期待「黑海協議」能繼續執行，此協議允許烏克蘭出口糧食與肥料。普萊斯強調，美方對未來保持關注，同時也期待黑海協議能被有效實施。

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）25日也呼籲俄羅斯與烏克蘭負起責任，遵守兩國已簽署的黑海協議內容。

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