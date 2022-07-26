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    菲總統首次國情咨文：不與任何人為敵但「寸土不讓」

    菲律賓總統小馬可仕25日發表首次國情咨文，強調將以國家利益為指導方針，絕對不會讓渡任何領土。（路透）

    菲律賓總統小馬可仕25日發表首次國情咨文，強調將以國家利益為指導方針，絕對不會讓渡任何領土。（路透）

    2022/07/26 05:49

    〔國際新聞中心／綜合報導〕6月上任的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）25日在國會發表首次國情咨文。在外交政策方面，他強調將堅持獨立自主的外交政策，以國家利益為指導方針，絕對不會讓渡任何領土，並敦促國會通過法案，將軍訓列為高中必修課程。

    在2016年南海仲裁案甫屆滿6週年，美國也極力爭取東南亞國家抗衡中國擴張霸權之際，小馬可仕前述談話格外引發關注。菲國候任國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）日前也表示，馬尼拉將強化與國家和非國家夥伴合作，根據南海仲裁結果加強保護菲國領土，並推動軍隊現代化。

    小馬可仕表示，菲律賓將繼續當「所有人的朋友，不與任何人為敵」，但不會將「任何一平方吋的菲律賓領土」拱手讓給其他國家，「凡屬菲律賓的，我們將保護到底」。

    小馬可仕在咨文中並未點名任何國家，但南海主權爭議涉及菲律賓、中國、台灣、越南等多個國家。一般認為，小馬可仕對南海仲裁案的立場比前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）強硬。菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）強調，南海仲裁「是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」。

    荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年7月12日裁定，中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

    菲國前總統杜特蒂任內因南海爭議，向北京提出至少231次外交抗議。此外，杜特蒂任內啟動與北京的南海油氣開發合作協商，但小馬可仕上任前宣布終止協商，新政府是否重啟協商仍不得而知。

    另一方面，小馬可仕也促請國會通過新政府推動的國防法案（National Defense Act），和強制儲備軍人訓練團（ROTC）暨國民服務訓練計畫（NSTP），以改變菲國軍隊結構，應對當前和未來對菲國領土完整和國家主權的非傳統安全威脅，將「強制儲備軍人訓練團」重新列為所有公私立高中必修課程，以激勵、培訓、組織、動員學生進行國防準備。

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