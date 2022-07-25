為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    熱浪肆虐法國森林大火頻傳 其中3場起於縱火

    法國檢方今天表示，法國西北部上週爆發的2場森林大火是由縱火引起。圖為消防員在吉倫特省（Gironde）森林中賣力撲滅火苗餘燼。（路透資料照）

    法國檢方今天表示，法國西北部上週爆發的2場森林大火是由縱火引起。圖為消防員在吉倫特省（Gironde）森林中賣力撲滅火苗餘燼。（路透資料照）

    2022/07/25 23:38

    〔中央社〕法國檢方今天表示，法國西北部上週爆發的2場森林大火，是由縱火所引起。這使得法國近幾週來累積已有3場森林火災起因是蓄意縱火。

    法新社報導，過去2週，凶猛熱浪席捲歐洲。而法國西北部不列塔尼（Brittany）地區通常潮濕且風大，卻也發生2起森林大火。

    法國地方檢察官海利（Carine Halley）表示，專家找到起火點之後，發現這2場火災「毫無疑問是人為引起」。

    不列塔尼的這2起大火規模相對小，但更往南在包圍波爾多（Bordeaux）的吉倫特省（Gironde）發生的2場大火，則已摧毀2萬多公頃的乾燥林地。

    自12日以來，吉倫特省已出動2000多名消防員在飛機和直升機支援下救火。火勢已迫使總計3萬6000位居民和露營區遊客從這個地區撤離。

    吉倫特省省長布丘（Fabienne Buccio）今天宣布，其中規模最大、在內陸朗迪哈村（Landiras）周圍的一場大火，火勢終於已經獲得控制。她強調「大火仍未撲滅」，但已經停止蔓延。

    法國檢方上週表示，吉倫特省的大火也被視作人為縱火案，但一名39歲嫌犯因缺乏證據已經獲釋。

    在法國境內大西洋沿岸的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，也有大片森林付之一炬。這場火災則據信是由車輛的火花意外引發。1110725

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    節約能源 法國將下令：店家開冷氣不關大門最高罰2萬
    2022/07/25 10:30

    節約能源 法國將下令：店家開冷氣不關大門最高罰2萬
    加州優勝美地附近野火竄燒 緊急疏散6000餘人
    2022/07/24 09:15

    加州優勝美地附近野火竄燒 緊急疏散6000餘人

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    葡萄牙熱浪12天逾千人死亡 西班牙野火焚毀6萬公頃土地
    2022/07/20 08:52

    葡萄牙熱浪12天逾千人死亡 西班牙野火焚毀6萬公頃土地
    法國國慶煙火釀悲劇 姐弟被炸當場身亡
    2022/07/16 17:01

    法國國慶煙火釀悲劇 姐弟被炸當場身亡

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播