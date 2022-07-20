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    葡萄牙熱浪12天逾千人死亡 西班牙野火焚毀6萬公頃土地

    頻頻發生森林大火的西班牙，截至19日已有超過6萬公頃的土地遭殃，目前也有至少8000名民眾無家可歸。（法新社）

    頻頻發生森林大火的西班牙，截至19日已有超過6萬公頃的土地遭殃，目前也有至少8000名民眾無家可歸。（法新社）

    2022/07/20 08:52

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近期持續遭到熱浪侵襲，西班牙及葡萄牙更屢屢傳出災情。據葡萄牙衛生署通報，截至18日該國已有超過千人死於熱浪。至於頻頻發生森林大火的西班牙，截至19日已有超過6萬公頃的土地遭殃，目前也有至少8000名民眾無家可歸。

    據外媒報導，西班牙近期森林野火不斷，雖然這波引發森林大火的熱浪，只是今年的第二波，但自13日起在西班牙全國陸續有38處森林大火延燒，截至當地時間19日中午為止，仍有18處還在延燒中，據統計過去一週已有超過6萬公頃土地被吞噬，目前也已造成8000名民眾流離失所。

    在北部的薩摩拉（Zamora）省更有1名森林消防員及1名牧羊人不幸在野火中喪生，當地的火車也因鐵軌附近發生火災而暫時停駛。截至18日已有510人因熱浪死亡。

    緊鄰西班牙的葡萄牙方面，也因熱浪引發數起野火，上週部分地區高溫突破攝氏40度，雖然近日氣溫稍下降，但葡萄牙衛生署（DGS）指出，目前氣溫仍高於正常水準，且根據統計，在本月7日至13日間，有238人死於熱浪，截至18日死亡人數已迅速增至1063人，衛生署長弗列塔斯（Graca Freitas）指出，葡萄牙是受到極端高溫較嚴重影響的地區之一，呼籲應為高溫時期做好更多準備。

    里斯本大學理學院研究員安圖內斯（Carlos Antunes）也指出，隨著氣候變遷，死亡率的增加將加劇，並指最有可能死於熱浪的是老年人。他也呼籲應針對公共衛生層面採取措施，將衝擊降至最低。

    歐洲近期持續遭到熱浪侵襲，西班牙及葡萄牙更屢屢傳出災情。（歐新社）

    歐洲近期持續遭到熱浪侵襲，西班牙及葡萄牙更屢屢傳出災情。（歐新社）

    頻頻發生森林大火的西班牙，截至19日已有超過6萬公頃的土地遭殃，目前也有至少8000名民眾無家可歸。（美聯社）

    頻頻發生森林大火的西班牙，截至19日已有超過6萬公頃的土地遭殃，目前也有至少8000名民眾無家可歸。（美聯社）

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