1家5口僅他中鏢 荷蘭未滿10歲童染猴痘 感染途徑待確認

荷蘭也傳出有一名10歲以下男童確診，且一家5口只有他中鏢，確切的感染途徑仍有待調查。（美聯社）

2022/07/24 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕猴痘疫情持續在國際延燒，繼美國22日通報有2名兒童感染後，荷蘭也傳出有一名10歲以下男童確診，且一家5口只有他中鏢，確切的感染途徑仍有待調查。專家也為此提醒，感染途徑並不僅限於性行為，兒童、長者、懷孕婦女也應提高警覺。

外媒報導指出，猴痘疫情持續在國際擴散，美國疾病管制與預防中心（CDC）於22日通報，出現首例孩童感染猴痘的病例，美國CDC指出，很有可能是經由家人接觸傳染，目前與相關醫療單位正著手進行調查。

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不料有荷蘭的醫療團隊隨後也指出，該國也出現不到10歲的確診病例，據指該名男童先前曾與家人到土耳其旅遊，返國後皮膚陸續出現病變，包含臉部、耳朵、雙手的前臂、雙腳大腿、背部等出現20處「界線分明、紅棕色的痘」。家人稱在出國渡假期間並未與其他旅客密切接觸。

根據目前觀察，男童身體狀況良好，並未在性方面遭到不當對待，目前檢測梅毒、淋病、HIV、帶狀疱疹均呈現陰性，傳染途徑仍有待確認。所幸男童在經過治療後一週內體內已測不出病毒，目前完全痊癒。

此外，男童的父母以及兩名手足經檢測均為陰性，也無證據顯示男童曾接近可疑或確診案例，衛生當局也為4人接種疫苗，目前4人也尚未檢測出病毒。醫師范佛斯（Marceline van Furth）為此呼籲，表示希望大眾為此提高警覺，並提醒「兒童、長者、懷孕婦女」對猴痘要特別提高警覺。

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