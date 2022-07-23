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    美能否軍事援烏同時「供武台灣」 美國安顧問正面回應！

    美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（歐新社）

    美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（歐新社）

    2022/07/23 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日在論壇場合上，被問到美國是否有能力在軍援烏克蘭的同時，也能向台灣提供武器，他做出詳細回應。

    《美國之音》報導，蘇利文回應稱，美國國防部正在制定相關戰略，且已經在進行中，他說烏克蘭和台灣的武器系統，有一定程度重疊，但因為歐洲戰場是陸戰，台灣的潛在衝突是海戰，因此兩者所需的武器並不相同，美國對台的策略為提供「最有用」的武器，協助台灣發展豪豬戰略。

    蘇利文表示，美國歷屆包括現任政府，在做的是確保美台國防關係中，發展對於可預期事件中最有用的功能。

    蘇利文相信，如果西方世界能幫烏克蘭贏得戰爭，對中國將會產生影響，即便不一定能阻止中國武力犯台的計畫，但西方在烏克蘭戰爭中，展示出力量、韌性以及判斷力。

    報導指出，拜登政府持續試圖說服台灣調整軍購案，發展以小搏大的不對稱武器，台灣幾項軍購請求，甚至被美方以不符合不對稱戰力原則為由而拒絕。

    對於美國對台海戰略模糊策略，蘇利文也發表自己的想法，他認為戰略模糊的創造性張力，讓美國多屆政府能維持台海和平與穩定，因此美國對台灣的政策始終如一，將繼續保持戰略模糊的政策。

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