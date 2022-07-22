拜登確診自述狀況良好 美副總統、第一夫人皆陰性

2022/07/22 01:45

〔中央社〕美國總統拜登今天確診COVID-19，他推文形容自己狀況良好，仍繼續忙碌。副總統賀錦麗（Kamala Harris）與第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）今天篩檢都是陰性。

白宮表示，拜登（Joe Biden）今天篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。他將在白宮隔離，並繼續履行所有職務。

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法新社報導，拜登確診後推文：「各位，我很好，謝謝你們關心。」「繼續忙碌！」

他附上一張坐在桌邊微笑的照片，眼前擺著智慧型手機和文件。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，第一夫人吉兒稍早在底特律（Detroit）告訴記者：「我幾分鐘前才跟他（拜登）講過話。他狀況很好，感覺很好。」

吉兒的發言人告訴CNN，吉兒今天將維持既定訪問行程。預料副總統賀錦麗也將維持正常行程。

路透社報導，英國首相強生（Boris Johnson）的發言人表示，強生已祝福拜登早日康復。

拜登確診，成為數個月來最新一位染疫的華府政壇高層。包括賀錦麗、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）都先後傳出確診。1110722

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