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    強化烏克蘭空防 美議員促援「復仇者」、C-RAM陸上方陣

    美軍「復仇者」防空飛彈系統（左），陸基版「C-RAM」防空系統（右）。（取自DVIDS網站、取自雷神公司官網；本報合成）

    美軍「復仇者」防空飛彈系統（左），陸基版「C-RAM」防空系統（右）。（取自DVIDS網站、取自雷神公司官網；本報合成）

    2022/07/21 17:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄、烏戰事轉向烏克蘭東部戰區之後，烏克蘭持續呼籲西方國家提供重型武器及更先進的防空系統。美國跨黨派參議員近日致函五角大廈，要求加速軍援烏國「復仇者」防空飛彈系統，以及可攔截迫擊炮彈和火箭彈的「陸基密集陣武器系統」（Land-Based Phalanx Weapon System，也稱為C-RAM系統），以強化烏克蘭空防戰力。

    軍聞網站《Army Recognition》報導，這份由共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）領銜的公開信直言，俄軍持續攻擊烏國基地與民間設施，因此五角大廈應優先提供「復仇者」防空飛彈、C-RAM系統與反火箭彈、砲彈及迫擊砲彈系統，提升烏軍野戰防空和點防禦能力，以利對抗俄軍攻擊直升機與無人機。

    連署信還建議，應將協助烏軍飛行員操作美製戰機的換訓計畫，列入後續援助計畫。此外，後續則應納入中長程防空飛彈，方可攔截飛行高度較高的俄軍戰機和巡弋飛彈。

    復仇者防空飛彈系統（Avenger Air Defense System），代號AN/TWQ-1，是美國陸軍與波音公司共同研發的一種車載發射與指揮系統，可以為地面部隊提供短程防空火力。 該系統由1.25噸M1097A2悍馬車與AN/TWQ飛彈塔所組成，武器系統則由8枚刺針飛彈與一挺200發的50機槍所組成。

    復仇者防空飛彈系統具有高度機動性、靈活性與反應敏捷性，不僅可快速部署與迅速完成構築防空體系的低空環節，且不受天候影響，可於晝夜間實施接戰，並具備行進間射擊能力，系統亦可採遙控射擊方式接戰，藉以提升人員戰場存活率。

    C-RAM是雷神公司以「方陣」近迫防禦系統（Phalanx CIWS）為基礎進行的陸上改造版，因此也有「陸上方陣」之稱，這套系統原先就是攔截次音速反艦飛彈、砲彈這類威脅而設計，對付慢速無人機更是綽綽有餘。

    美軍「復仇者」防空飛彈系統。 （取自DVIDS網站）

    美軍「復仇者」防空飛彈系統。 （取自DVIDS網站）

    陸基版「C-RAM」防空系統。（取自雷神公司官網）

    陸基版「C-RAM」防空系統。（取自雷神公司官網）

    C-RAM執行夜間攔截任務。（取自雷神公司官網）

    C-RAM執行夜間攔截任務。（取自雷神公司官網）

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