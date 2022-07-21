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    多管火箭嚴重打擊俄軍補給 烏防長：烏軍若有效反攻需要100套

    海馬斯火箭在烏俄戰場上頗有奇效，烏克蘭防長列茲尼科夫表示，烏軍若要有效反攻，需要100套多管火箭系統。（路透）

    海馬斯火箭在烏俄戰場上頗有奇效，烏克蘭防長列茲尼科夫表示，烏軍若要有效反攻，需要100套多管火箭系統。（路透）

    2022/07/21 08:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國已援助烏克蘭12套M142高機動多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS），強化烏軍遠程打擊能力。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）19日曾表示，為了有效阻止敵人，烏軍至少需要50套多管火箭系統，若要有效「反攻」，則需要100套。

    根據《CNN》報導，列茲尼科夫19日接受智庫「大西洋理事會」採訪時表示，在烏軍僅有8套海馬斯系統時，烏軍已摧毀大約30個指揮中心與彈藥庫，大大減緩俄軍前進速度，同時也降低砲擊強度，烏軍需要更多西方遠程精準火砲與火箭系統來阻止俄軍。

    列茲尼科夫提到，烏克蘭感謝盟友提供海馬斯與M270多管火箭系統，為了有效阻擋俄軍，烏克蘭至少需要50套多管火箭，因為戰爭前線長達2500公里，若要有效反攻，則需要100套，在這種情況下，可能會改變戰場上的遊戲規則。

    另外，列茲尼科夫也呼籲各盟國可以在烏俄戰場上測試更多裝備，並坦言烏克蘭現在就是一個「試驗場地」，現在許多武器都在是與俄軍作戰的條件下實際使用。列茲尼科夫強調：「我們有興趣在戰鬥中測試各式現代系統，我們正在邀請武器製造商在烏克蘭戰場上測試他們的新產品。」

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