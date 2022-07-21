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    美承諾提供烏20套「海馬斯」火箭 CIA曝光俄軍傷亡數（不斷更新）

    海馬斯（HIMARS）火箭在烏克蘭戰場成效顯著。（法新社）

    海馬斯（HIMARS）火箭在烏克蘭戰場成效顯著。（法新社）

    2022/07/21 09:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月21日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）20日表示，美國情報界估計俄羅斯在烏克蘭的死亡人數已達到1.5萬人，受傷人數約為死亡人數的3倍，也就是4.5萬人。伯恩斯提到，烏克蘭部隊同樣也有人員傷亡，可能比俄軍「少一點」，但仍是傷亡慘重。

    ＊美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）當地時間週三在新聞發布會上，被媒體問到頓巴斯地區是否已經淪陷時表示，「戰況緊繃，但還沒有輸。烏軍讓俄軍的每一寸推進都付出代價。」

    ＊美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）20日宣布，美國及其盟國已承諾向烏克蘭提供20多套「海馬斯」，其中12套已轉交。不過，五角大廈明確表態，現階段不會提供射程80公里以上的火砲供「海馬斯」發射。

    ＊烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）19日曾表示，為了有效阻止敵人，烏軍至少需要50套多管火箭系統，若要有效「反攻」，則需要100套。

    ＊俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日放話指稱，俄軍在烏克蘭的軍事目標不再集中於烏東頓巴斯地區，他還說，恢復和談「沒有意義」。

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