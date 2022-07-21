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    影片曝光！俄軍戰車見同袍被標槍「開罐頭」 倉皇逃竄

    烏克蘭第92機步旅發射標槍飛彈，精準將一輛俄軍戰車「開罐頭」，嚇得另一輛俄軍戰車連連後退。（圖擷取自推特）

    烏克蘭第92機步旅發射標槍飛彈，精準將一輛俄軍戰車「開罐頭」，嚇得另一輛俄軍戰車連連後退。（圖擷取自推特）

    2022/07/21 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯軍隊的裝甲車與戰車，在戰爭期間遭到烏軍以各式武器重創，有消息指出烏克蘭第92機步旅發射標槍飛彈，精準將一輛俄軍戰車「開罐頭」，嚇得另一輛俄軍戰車連連後退。

    《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）軍事記者伊利亞（Illia Ponomarenko）在推特po出一段影片，可以看到影片中有2輛俄軍戰車正在道路上，突然一枚標槍飛彈以拋物線命中前方戰車的砲塔，戰車碎片四散、發生大爆炸，另一輛俄軍戰車見狀後加速向後方撤退，伊利亞在推文中表示「烏克蘭第92機步旅用標槍擊殺俄軍戰車。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「又是我最喜歡的獸人燒烤時間」、「有一輛戰車跑掉了，好可惜」、「能感受到逃走獸人內心的恐懼」、「屠殺平民時很兇，遇到武裝部隊就落跑」、「希望逃跑的戰車也能被收拾掉。」

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