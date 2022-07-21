中國女在酒吧遭強行拖進廁所硬上…這次好運！神秘女子踹門救援

一名紅髮女子在酒吧被一名男子扯掉外衣，抓住頭髮，拖進廁所隔間試圖性侵，女子向現場的男子求救，但仍被強行拖進去。（擷取自Youtube《JeremyH》）

2022/07/21 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一段影片，一名紅髮女子在酒吧被一名男子扯掉外衣，抓住頭髮，拖進廁所隔間試圖性侵，女子向現場的男子求救，但仍被強行拖進去。

綜合中媒報導，這起事件7月16日晚間11時41分左右發生在中國河南省鄭州市中牟縣，在一間酒吧的廁所中，一名男子正在洗手，突然一名女子從廁所隔間衝出來，而另一名男子用力抓住她，扯掉她的外衣。

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女子試圖逃離，卻被男子抓住頭髮，強行拖進廁所隔間，女子趕緊向廁所中其他男子求救，她抓住一名白衣男子，結果沒有抓住，白衣男子被抓倒在地，另一名黑衣男子也嘗試抓住女子的手，但女子仍被強行拖入廁所隔間。該名男子的褲子甚至已經脫了一半。

此時，一名穿黑衣的女子突然出現，用力踢了廁所隔間的門，其他男子也上前幫忙，門終於被踢開，紅髮女子便趕緊逃離廁所隔間。

鄭州市中牟縣委主要負責人表示，此事件發生在Max Club酒吧，事發當天，警方已將涉事男女帶回調查，兩人自稱是男女朋友，警方便讓他們離開。警方19日晚間再次傳喚該男女，調查他們是否為情侶關係。目前，該酒吧已停止營業。

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