英國公佈6代戰機「暴風雨」研發細節 目標2027首飛、2035服役

英國研製的第6代戰機「暴風雨」目標在2027年首飛，2035年服役。（法新社）

2022/07/20 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部18日在法恩堡國際航空展（Farnborough Airshow）公佈目前正在研發的第6代戰機「暴風雨」（Tempest）相關期程，目標在2027年首飛，2035年加入英國皇家空軍服役。

綜合外媒報導，「暴風雨」研製計畫是英國第6代戰機「未來空中戰鬥系統」（Future Combat Air System，FCAS），FCAS包括負責機身設計和軟體系統模擬的英國貝宜系統公司（BAE Systems）、義大利李奧納多（Leonardo）負責電子系統整合設計、跨洲軍武製造商MBDA負責武器開發，勞斯萊斯（Rolls-Royce）負責引擎。「暴風雨」被設計為第6代匿蹤戰鬥空中平台，計劃從2035年開始服役，逐步取代歐洲颱風戰鬥機機隊。

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BAE首席執行長伍德伯恩（Charles Woodburn）表示：「我們意識到我們有責任提供可靠的空中作戰能力，BAE公司正與積極的英國成熟供應鏈合作，以加速英國未來空中力量創新，同時也整合新技術，讓皇家空軍及其盟友能夠領先於對手。」

另外，李奧納多也在航展中宣布，正與日本三菱電機合作研發名為「美洲豹」（JAGUAR）的新雷達技術系統，透過未來新戰機的網路化感測器整合功能，整合不同載具與感測器的偵測能量，強化新一代雷達效能。

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